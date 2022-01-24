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女直播主打包龍蝦稱「肉發黑要化驗」　業者揭1手段：已報案

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題、爆料公社）

▲店家發現鍾小羽自備袋子打包食材。（圖／翻攝自Facebook／印in麻辣鍋放題）

記者黃翊婷／綜合報導

直播網紅鍾小羽23日前往新竹「印in麻辣鍋放題」享用龍蝦吃到飽，雙方卻因為打包食材鬧出爭議，她聲稱吃到的龍蝦不新鮮，煮熟裡面卻是黑色的，而且她帶的塑膠袋是要包自己的商品，「如果我真要拿食物，幹嘛不帶一整盤？」不過，業者已連夜報警，甚至公開當時的對話影片，指控是鍾女自己偷倒醬油誣陷，相關證據已經交給警方，後續會由司法機關處理。

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題、爆料公社）

▼▲鍾女第一篇指控文已經刪除，但被網友備份至爆料公社。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題、爆料公社） 

鍾小羽23日在臉書PO文聲稱，去新竹「印in麻辣鍋放題」吃龍蝦、和牛吃到飽，結果食材不新鮮，因此決定要把龍蝦帶走拿去化驗，結果被栽贓偷竊，「龍蝦是黑的，和牛是假的，騙鄉下人不懂是嗎？」當下沒有告知店長是因為根本沒人理她，連點個龍蝦都要拖半小時，生食級干貝也只有5元硬幣大小，「瞎到爆！」

然而，鍾小羽的文章公開之後，業者反擊是她偷倒醬油，才會吃到所謂的「發黑龍蝦」，還自備塑膠袋打包食材。雖然鍾小羽事後已將第一篇文章刪除，但她持續在臉書PO文強調，一開始直播還大讚店家的龍蝦很新鮮，沒想到後來再上的龍蝦煮熟裡面是黑色的，蝦子也很軟爛，跟服務生講也沒人理，「有誰敢吃發黑的龍蝦，所以我想拿去化驗順便問醫生，結果他誣賴我故意在龍蝦裡加醬油。」

至於自備塑膠袋打包一事，鍾小羽堅稱，帶塑膠袋是要包自己的商品，「你們想像力也太豐富了，如果我真要拿食物，我幹嘛不帶一整盤？」

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題、爆料公社）

▲鍾女強調沒有故意在龍蝦裡加醬油。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽）

面對鍾小羽的說法，業者直接公布事發當下雙方的對話影片，表示當時鍾女想要打包龍蝦時，就曾提醒這樣有偷竊的疑慮，得到的回答卻是「因為蝦子太燙才要裝在袋子裡」。業者提到，鍾女從頭到尾都沒有向任何一位員工告知龍蝦發黑的狀況，警員到場也隻字未提，卻在離開之後不斷透過網路發文散播不實言論，目前已經將相關影片等證據交給警方，也備案完成，後續將交由司法機關處理。

▼業者表示已經報案。（圖／翻攝自Facebook／印in麻辣鍋放題）

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題、爆料公社）

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題、爆料公社）

本店已至警局備案完成， 在此公布與鍾小姐對話的畫面 （收音狀況不好請見諒）

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