防範疫情擴大　稽查八大行業從業人員應完成2劑疫苗接種

▲台南市衛生局25日晚上會同經發局、警察局等相關單位查核八大行業人員COVID-19疫苗接種情形，經查從業人員未有違規情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市已出現感染COVID-19本土個案，衛生局25日晚上會同經發局、警察局等相關單位查核八大行業人員COVID-19疫苗接種情形，經查從業人員未有違規情事，接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

因應Omicron新型變異株之威脅，且國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所消費時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。

而休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離之特性，COVID-19傳播風險相對較高，為降低於場所消費期間接觸染疫之風險，強化場所之防疫管理措施，除維持該等場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務。



衛生局提醒，尚未完成接種者，可多加運用疫苗地圖查詢本市提供COVID-19 接種服務之合約院所 https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19# ，亦可透過1922疫苗平台預約接種。本市亦將持續查核防疫旅宿之防疫動線、清消流程、房間設備，同時強化口罩佩戴、實聯制、八大行業從業人員疫苗接種稽查。