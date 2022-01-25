三離島縣發聲明　呼籲中央在台灣端設快篩站　篩了再上機

記者陳洋／澎湖報導

金馬澎三個離島縣聯合發出聲明，呼籲中央在台灣本島的機場港口社快篩站，讓乘客篩了在上機，確保離島醫療量能不會崩潰，也要求先配發口服藥給離島，在地人對這份聲明都表示支持。

▲先前澎湖縣政府在澎湖機場設的快篩站，在疫情消退時已經撤除。（圖／記者陳洋攝）

這是先前澎湖縣政府在澎湖機場設的快篩站，在疫情消退時已經撤除，現在疫情再升溫，不只澎湖縣擔憂，金門、連江兩縣也是相同看法，三離島縣長討論後共同發出聲明。

澎湖縣政府表示，三離島呼籲中央台台灣本島端的機場、港口設快篩站，主要是考量離島的醫療量能不足，以澎湖來說，一天能做的篩檢量是600人，春節期間預估每天會有5300人入境，整個連假預計會有32000人進來，這是澎湖無法負擔的數字。

▲三離島縣希望中央從台灣本島方面先把關，同時也優先配發口服藥劑給離島縣，充實離島的防疫資源。（圖／記者陳洋攝）

對於縣府的聲明，在地人大多持贊成立場，民眾說，做個篩檢再上機，對澎湖在地人來說比較安心一點，畢竟春節期間進來的人太多了。

也有民眾說，對疫情多少還是有些擔憂，所以他趕緊打了第三劑，不過還是不能掉以輕心，自我防護要做好，若能從台灣端做篩檢，他是贊成的。

▲民眾認為篩檢再上機，對澎湖在地人來說比較安心一點。（圖／記者陳洋攝）

三離島縣的聲明發出後，目前中央尚未決定，但眼看著農曆春節快到，大批鄉親將開始返鄉，會對離島帶來多大衝擊，還需要時間觀察。

