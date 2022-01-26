消毒防疫只能靠酒精？歐舒特攜手名校以「天然納離水」幫環境食物和毛孩無毒抑菌

▲持續升溫的疫情，讓不少人又回到繃緊神經、時時以酒精、漂白水等刺激性物質，消毒自身與家中環境。（圖／歐舒特提供，下同）

消費中心／綜合報導

疫情再起！近日隨著Omicron的入侵以及逐漸累積的本土病例，民眾再度鎖緊防疫螺絲釘，重新面對「丁經的」殺菌消毒生活，然而對於酒精敏感的人來說，無不發出「天啊！我的手又要爛掉了……」、「為了安全噴酒精，會不會反而傷害到寶貝跟毛小孩啊？」、「這幾天用次氯酸水清潔家裡，又被熏暈了」等哀嘆。其實，除了容易取得的酒精和次氯酸水，市面上目前也有具備抑菌防護效果，且強調天然無毒、安心使用且環保的「納米離子水（以下簡稱納離水）」產品，像是強調使用專利技術將純水電解成鹼性電解水的「歐舒特納離水系列」，就是疫情期間吸引不少家有幼兒、毛小孩的爸媽持續回購的首選品牌。

影響世界超過2年的疫情，不只改變人類的生活型態，包括皮膚、呼吸道系統等，也都在頻繁的消毒防疫工作下，承受乾裂、發炎、菌叢失衡等症狀。然而為了自身與家人的健康，仍舊有一群人持續每天往手心噴酒精，或是忍住嗅覺的衝擊，以次氯酸水、漂白水或標榜可抗菌消毒的噴霧……等清潔家中裡裡外外的環境。這些添加了許多化學添加物的消毒液，在後疫情時代，長久使用下來的化學殘留累積，對人體的隱形傷害不容忽視！幸好有品牌看見他們的辛苦，默默以專利技術研發出適合這群人的消毒聖品。

疫情以來，品牌主打成分天然，可讓孕婦、小孩甚至毛小孩都能安全使用的「歐舒特納離水」旋即席捲爸爸媽媽社團。品牌表示，所謂的「納離水」，是品牌以專利技術將水電解成鹼性電解水及小分子水團，具有高度穩定性，以「物理性殺菌」的概念抑制病菌與微生物，同步降低感染率並消滅有害病菌，也不用擔心造成環境危害。

▲▼致力推出母嬰也適用的消毒殺菌產品，品牌也透過醫學界專家與權威檢測的認證，確保產品使用的安全。（圖／歐舒特提供，下同）



在經過研究實測後，品牌也強調，像是相當適合用來清除異味，甚至可噴灑在小朋友會接觸到的幼兒園、衣物、玩具、嬰兒車等物件的「防護納離水」，內含無化學添加的100%純電解離子水，已榮獲SNQ國家級防疫產品認證，在經過長庚大學新興病毒感染研究中心與SGS實驗室證實，也能有效抑制AB型流感、腸病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、痤瘡桿菌及其他環境常見有害細菌和病毒，並不會因為無毒天然的成分，而在消毒殺菌的效用上有所打折。品牌官網上表示，尤其OHTrust歐舒特防護納離水在2021經過美國EPA認證的實驗室實驗證明：能有效抑制新冠肺炎變種病毒，可以時時刻刻保護孩子健康。當今疫情恐蔓延，品牌也建議可搭配納離子霧化機24小時自動噴灑於室內，打造一個安全無毒的防護空間。

▲▼品牌強調，採「物理性殺菌」原理的「歐舒特納離水」，在殺菌消毒的同時也能以天然無毒的成分守護全家人健康，因此即使空間有孕婦小孩，也適合以霧化機24小時不間斷地噴灑消毒，毋需像具刺激性的次氯酸水和漂白水，在使用時必須迴避。

除了外部環境使用天然的防護納離水消毒，重視食安健康的主夫主婦也會一併帶走「食物蔬果潔淨噴霧」。品牌與臺北醫學大學共同研發、首創OH氫氧根滅菌專利技術，添加於100%電解離子水和天然綠茶萃取液中，強調適合噴灑在蔬果和餐具表面以及外帶外送的餐點包裝上，只需快速噴一下，讓噴霧中的氫氧根負離子一舉趕跑表面容易殘留的農藥、污垢與細菌，擦拭後即能還給表面清潔，讓疫情期間的三餐吃得更放心。

▲相較於使用酒精消毒餐具表面，不少重視食安的消費者，如今也會選擇特別針對蔬果、餐具設計的潔淨噴霧。

關注到台灣日漸成長的毛小孩家庭，品牌也推出針對動物的「寵物除臭噴霧」。感心的是，這款噴霧主要想解決的並非毛拔麻對毛寶貝的異味困擾，而是想幫嗅覺比人類高出數萬倍的毛小孩們解決「身體和環境聞起來臭臭、不開心」的問題！品牌同樣也強調以氫氧根負離子技術，結合100%電解離子水和天然植物複方精油，讓毛拔麻能放心噴灑毛小孩全身，包括容易累積油脂、臭味的肉球、肛門腺附近等，就算疫情期間無法頻繁出門放風，長期待在家裡的毛小孩也能乾爽舒適地度過每一天。

▲比起貓咪，更容易累積異味的狗狗，該如何幫牠們減少嗅覺困擾，是不少毛拔麻在疫情期間要面對的難題。

疫情讓所有人都辛苦了，然而在有另一種不同選擇的情況下，「歐舒特」為人類身體研發的天然抑菌消毒品項，或許就可在即將迎接農曆新年的期間，成為守護全家人健康的美好陪伴。「歐舒特」系列品項現於台北、新北、新竹等指定藥局皆可購入，從身體接觸到的外部環境、吃下肚的食物，再到與人類特別親密的毛小孩，備受壓力的防疫期間，如今也可以決定更無壓、更安心的消毒作法。

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▲「歐舒特」系列品項現於台北、新北、新竹等指定藥局皆可購入。