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陳時中：BNT加買約1000萬劑　力拚2月底「第三劑」施打率5成

▲▼陳時中表示，BNT將會加買約千萬劑。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲陳時中在朝野黨團協商時表示，將會加買約1000萬劑的BNT疫苗。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者林彥臣／綜合報導

立法院朝野黨團於25日協商「中華民國111年度中央政府總預算案」相關事宜，席間國民黨立委洪孟楷詢問，民間捐贈1500萬劑BNT疫苗若都到貨後是否繼續採購的問題。對此衛福部長陳時中表示，前兩周跟BNT德國廠代表討論，採購量約落在1000萬劑，希望第三劑施打率2月底達5成。

陳時中對於BNT加購的問題回應指出，衛福部目前正在草擬合約，前兩周有跟BNT德國廠代表細部討論；採購BNT疫苗數量不便透露，因為BNT打氣很夠，原則上數量落在1000萬劑左右。

▲▼陳時中表示，BNT將會加買約千萬劑。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲朝野協商時，立委對於第三劑疫苗的相關議題相當關注。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

國民黨立委曾銘宗詢問，政策上希望第三劑施打達到幾成？以及不能打疫苗的12歲以下兒童該如何處理

陳時中表示，施打第三劑疫苗民眾約17%，希望第三劑施打率越高越好，希望在2月底達到50%，BNT若提出11歲以下孩童疫苗實驗證據，政府收到後就會送到食品藥物管理署審查，會仔細評估並觀察國外情況。

陳時中說，目前台灣幼兒園學生染疫數量98人，小學生約202人，總共學生族群染疫不到1000人，都屬於輕症且沒有死亡案例。

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