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逆轉！深夜垂降山谷助滅火　原是製汽油彈釀禍...4大學生到案

▲深夜垂降10M深山谷協助滅火竟出現大逆轉，霧峰警方懷疑4男是縱火犯。（圖／朝陽科大臉書）

▲朝陽大學後山日前發生火警，當時有男子協助救火，但現在卻傳出該男子可能是縱火犯。（圖／朝陽科大臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區朝陽科技大學後山20日清晨4點多傳出雜草火警，消防人員獲報趕抵，發現約10公尺深的山谷起火處有男子正用滅火器協助撲滅，消防員感動不已，大半夜竟然還有人會主動滅火，火勢幾分鐘內即控制，不料，今天有民眾爆料，現場報案人就是縱火者，霧峰警方根據影片傳喚傅姓等4名男大生到案，4人坦承貪圖好玩引起，全案依公共危險罪嫌送辦。

朝陽科大位處山坡，天氣睛朗時可以從山上看到台中市夜景，一直是大學生相約看夜景的約會地點，但有時碰上抽菸民眾隨意亂丟菸蒂，就會引燃雜草火警。霧峰消防分隊表示，火警意外平均1個月就會發生1次。

消防局當天清晨派出3車8人前往，全是燃燒雜草、樹枝、廢棄物，面積約10平方公尺，火勢一下子就撲滅了，但是現場竟然有男子已先拿著滅火器，利用童軍繩垂降至10公尺深的山谷協助撲滅，有人在大半夜主動跑去學校內拿滅火器幫忙，令人大受感動，由於雜草火警太頻繁，根本沒有懷疑有人為縱火的可能，不料，有民眾po出當晚情形，滅火者就是縱火者。

警方根據影片到校查詢學生身分，3人是朝陽大四學生，1人是別校，目前已傳喚傅姓等4人到案說明，4人坦承犯行，貪圖一時好玩和好奇，才在偏僻山上製作汽油彈不慎起火，全案依公共危險罪嫌送辦。

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