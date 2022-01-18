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醫學系畢業女劉瑀涵縱火燒死父親　二審改判10年

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市女子劉瑀涵，僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母親和弟弟受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫學系畢業的台南市女子劉瑀涵，只因為和母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成父親逃生不及喪命，母親和弟弟2人受傷，台南地院依殺直系血親尊親屬及放火等罪將她判刑12年、執行前至特定場所監護2年，案經上訴二審，台南高分院將於18日上午宣判，改判10年。

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二審上午宣判撤銷一審原判12年， 改判10年，執行前至特定場所監護2年。改判理由為劉女案發時進入病情性期，經送嘉南療養院治療1年，病情有改善，庭審坦承放火，但不知後果這嚴重，加上母弟向法官求情給予就醫自新，法官因而改判。惟劉女恐有再犯之虞，法官也要求對劉女保安處分。

一審判決指出，劉瑀涵於2019年5月15日晚上11時許，在家中因為細故與母親發生爭執，明知汽油為易燃物，倘點火可能燒燬住宅，並使同住之父母及胞弟逃生不及，有發生窒息或燒死之結果，竟仍基於放火燒燬現供人使用住宅之犯意，及縱因此發生有人死亡之結果，亦不違反其本意之不確定殺人犯意，前往加油站購買九二無鉛汽油17.48公升，注入所攜帶塑膠桶內，再於16日凌晨4時8 分許返回住處，將桶內汽油潑灑在一樓客廳沙發睡墊附近，點火引燃後，即駕車逃逸。

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員於凌晨4時45分許迅速撲滅火勢，故住宅之主要效用尚未達燒燬之程度而未遂，但其弟因此受有一氧化碳意外毒性作用及喉嚨痛等傷害，其母則受有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33％、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等傷害。其父則因吸入過多濃煙，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。

被告劉女坦承有購買汽油返家等事實，但否認有放火殺人之犯行，辯護律師主張被告應符合刑法第19條第1項心神喪失不罰之情形。法院合議庭參酌台南市消防局鑑定結果確認起火原因是人為縱火，再觀諸被告車輛之行車記錄器、加油站及其住處巷口之監視錄影畫面等，可知確是被告引火後始離開現場，又被告在案發前有與母親發生爭執，亦經證人證述屬實，可認被告有放火動機，綜合相關事證，認被告應已有殺人之不確定故意。再查，被告是選擇性將汽油潑灑在客廳沙發睡墊附近，放火後尚知迅速駕車離開，並可開上高速公路等情，再參酌成大醫院精神鑑定結果及相關證人證詞，認為被告並未達刑法第19條第1項不罰之情形，故被告及辯護律師所辯均無可採。

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲劉女之母與弟，向一審法官求情，願意原諒劉女，請求法院能從輕量刑，讓劉女有機會就醫治療。

合議庭法官認為，被告劉女犯案後，刑法第272條之對直系血親尊親屬犯殺人罪規定業經修正，並已今年5月31日施行，經新舊法比較後，以修正後新法較有利於被告。故合議庭認定被告劉女所為，係犯刑法放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，同法對直系血親尊親屬犯殺人既遂罪、對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪及殺人未遂罪，均屬家庭暴力罪。又被告是以一放火之行為，同時觸犯4 罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重依對直系血親尊親屬犯殺人既遂罪處斷，有期徒刑部分並依法加重其刑，又因被告劉女經送成大醫院鑑定結果，確認其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，故依刑法第19條第2項規定減輕其刑，有期徒刑部分並先加後減。

▲台南市女子劉瑀涵，被控僅因與母親發生口角，竟購買汽油在住處縱火，造成生父喪命、母弟受傷被判刑12年，上訴台南高分院將於18日上午9時30分宣判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一審法官審酌被告放火致父親死亡，母、弟受傷，顯違逆倫常，放火後又未為任何救護，即駕車逃離現場，造成無可彌補之結果，犯行重大，惟念本案倖存之被害人即被告之母與弟，均表示本案是因被告求學時承受壓力，雖未曾就醫，但其行為時疑似精神病狀，情緒不穩，才鑄下大錯，基於親情，仍願意原諒被告，請求法院能從輕量刑，讓被告有機會就醫治療，再審酌被告犯案時年僅27歲，並無任何犯罪前科，係大學醫學系畢業，犯後坦承部分事實等一切情狀，量處有期徒刑12年。

成大醫院鑑定團隊建議宜安排被告為強制精神治療，否則未來仍有自傷、傷人之虞，再審酌被告放火行為之嚴重性，迄未曾就其精神狀況進行任何醫療行為，且於法院審理期間開始展現之防衛、敵對性格，如於刑期執行完畢後始進行治療，較刑之執行前就治療之實益低，故法院認在被告刑之執行前，即有先予治療之必要，故併命被告應於刑之執行前，先令入相當處所施以監護2年，使其得於執行前先行治療，避免病情繼續惡化，以達個人矯正治療及社會防衛之效。

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