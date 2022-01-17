高雄大寮民宅頂樓5人險送命！深夜連3把火是他放的

▲高雄市大寮區晚間一連發生3起火警，最後發現是一名陳姓男子縱火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區16日晚間連續發生3起火警，但由於位置非常靠近，且火警間隔時間也非常靠近，而且在文化路的這起火警當中，還一度造成5人受困，還好沒有造成傷亡，不過警方研判有人縱火，調閱監視器畫面20分鐘後，鎖定一名37歲的陳姓男子，將他逮捕。

16日晚間，分別於18時57分、19時39分、19時48分的時候，在大寮區自由路129巷、150巷及文化路46巷一處民宅有火警發生。文化路的起火地點還是一棟3樓透天厝，頂樓加蓋鐵皮的建築物，屋外燃燒堆積雜物以及汽車，火勢延燒到民宅1樓的洗衣機跟機車，造成5人受困，還好及時被消防隊救出。

▲高雄市大寮區晚間一連發生3起火警，最後發現是一名陳姓男子縱火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮區晚間一連發生3起火警，最後發現是一名陳姓男子(紅衣)縱火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過由於3起火警時間、地點太過相近，警方認為縱火可能，於是調閱監視器，透過目擊民眾只認識一個頭戴半罩式白色安全帽的男子，所以警方鎖定一名37歲的陳姓男子涉嫌重大，同時前往他家找人，當時陳姓男子就在住家內呼呼大睡，對於警方的詢問，他也坦承是因為看到路邊堆放雜物，造成他的不滿，所以他放火燒雜物，現在全案依照縱火罪嫌來偵辦。

