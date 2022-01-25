嗅覺半年未恢復！她染疫留下恐怖後遺症　聞咖哩味像廢水

▲ 不少染疫患者痊癒後仍受後遺症所苦。（圖／路透）

文／中央社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐日本已滿兩年。一名新婚年輕女性2021年8月染疫，痊癒後仍留下嚴重嗅覺障礙，聞咖哩味道就像廢水。

日本讀賣新聞報導，日本國立傳染病研究所報告書中有關在沖繩縣調查Omicron變異株患者結果顯示，出現過去被認為是COVID-19重要症狀的嗅覺與味覺障礙比率僅占1%，日本政府厚生勞動省官員認為，「根據不同的變異株，其症狀與後遺症有可能不盡相同」。

日本目前正在流行的病毒株為Omicron，厚生勞動省研究小組正在調查後遺症。

日本境內從2020年1月出現首例確診後，疫情肆虐全境至今已滿兩年，這段期間不少染疫患者在痊癒後仍為後遺症所苦，也有少數患者身體不適狀況持續一年以上。

2021年8月確診的23歲京都市女性說「痊癒後，也出現令人意想不到的長期嗅覺障礙，自己會鑽牛角尖地想為什麼是我碰到這樣的情況，只能以淚洗面」。

這名女性確診後出現持續約3天高燒及倦怠感等症狀，後來好轉。不過退燒同時不管吃什麼都食之無味，陷入嗅覺與味覺障礙。

之後雖然味覺逐漸恢復，但仍有嗅覺障礙，聞到咖哩等味道強烈食物時，「感覺就像廢水般的怪味」。這名女性新婚不久，在家料理時也無法嚐出味道，「沒辦法辨別好不好吃」。

這名女性每週到耳鼻科回診一次，每月都要花一萬日圓以上的費用。醫師跟她說，「要完全治好可能要花超過一年時間」。

女性說，很多年輕人覺得「反正不會重症所以沒關係」，但有人染疫痊癒後，還得花幾個月甚至幾年為後遺症所苦，希望大家真的不要掉以輕心。

另外，還有一名住在愛知縣內的70多歲婦人染疫後，這一年半來都為倦怠感及呼吸困難等症狀所苦。

這名長者染疫後引發嚴重肺炎，一度被送進加護病房治療，雖然3週後順利出院，但因身體持續感覺不適，至今每月都到胸腔內科接受檢查。

位於神奈川縣川崎市的聖瑪麗安娜醫科大學附設醫院，從2021年1月到今年1月13日間，共為苦於後遺症的286名染疫患者進行診療，有人就醫時間超過一年，其中78人被迫退休或停職。

這286名患者主要後遺症以倦怠感居多，占比59%；嗅覺異常次之，占比46%；味覺異常排第3，占比35%。

東京都從2021年春天起，在東京都立等8間醫院開設供出現後遺症患者專用的諮詢專線，截至2021年底共有4717件諮詢案件。