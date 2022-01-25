高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

記者賴文萱／高雄報導

高雄港埠群聚風暴延燒，高雄港最先確診一家三口父親去看病的診所，傳出3人確診引發民眾恐慌，不過，今日中央流行疫情指揮中心表示，3人因為原檢體複驗陰性，撤除案號。高雄市長陳其邁表示，從以前到現在，都是由中央判別是否為確診個案，由於後來幾天再採變陰性，研判第一次驗出的數值可能是偽陽性。

高雄今日新增4人確診，同樣都屬高雄港群聚事件，但日前公布，有3名確診者因為和最先確診的一家三口父親同在診所看病染疫，由於原檢體複驗陰性，今日被指揮中心撤除案號。

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▲高雄港案18155確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

對此，高雄市長陳其邁在記者會中表示，從以前到現在都是由中央判定確診個案，當時第一次檢查Ct值大概30幾，檢體到後續採驗都會看數字做判斷，真的要變成確診個案都要連續採，後來過幾天再採就變陰性，判斷第一次的數值可能是偽陽性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，當時確診父18156去就診的診所，有3位同時段看病的病人被驗出弱陽性，Ct值介於31~35之間，原檢體送到昆陽實驗室複驗是陰性，N抗體也是陰性，3位二採也是陰性，所以解隔，並撤案號去除於這起群聚事件當中。