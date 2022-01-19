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歸剛欸被亂用？他酸「不會台語硬講」　PTT狂喊尷尬：母湯也是

▲▼「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」。（圖／翻攝藍星lan sing YouTube）

▲水母斷頭的影片爆紅。（圖／翻攝藍星lan sing YouTube）

網搜小組／周亭瑋報導

斷頭水母竄紅變迷因後，最後那句「歸剛欸」順勢成為流行語，但有網友看到網上風潮，直言一堆不懂的人過度解釋，把這句用在奇怪的地方，也忍不住吐槽「不會講台語就別硬講！」

網友昨在PTT發文表示，看到網上留言有人講到「歸剛欸」這句，但前後文完全對不起來，讓他不禁黑人問號，「這些人只得其形不知其義吧？真的會講台語的，根本很少人會把歸剛這樣用好嗎？看到這些人過度解釋，然後用在奇怪的地方，我整個尷尬癌發作。」

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對此，一派鄉民認同原po所言，直呼「確實，講台語從沒講過這句」、「在那邊跟風曲解」、「就跟母湯一樣，被用在奇怪的地方」、「尷尬＋1，感覺應該是調鋼a比較符合原意，會流行可能是在諷刺，原始影片那個人不會台語吧」、「+1超尬，用法根本莫名其妙，毫無道理」、「其實母湯也是」、「其實就跟現煮時一樣，到最後狂講...講到文不對題」。

▲不少鄉民也覺得很尷尬。（圖／翻攝自PTT）

▲不少鄉民也覺得很尷尬。（圖／翻攝自PTT）

不過部分網友則認為，語言本來就會隨著時代有所變化，「語言不就這樣嗎？歐美語系也常見這種現象啊」、「就整天阿！網紅用語...應該說延伸出整天都在搞事的意思」。

然而，也有精通台語的人持不同看法，「我剛好在雲林嘉義這邊工作，常常跟老人用台語互動，你前面罵一大堆，後面加一句歸剛欸，我保證大家都能聽懂，因為很明顯就是在表達『X你娘整天在鬧事！』我也常常聽到有人說一大堆抱怨的話，後面加一句打離餒，就是在補充前面那些話而已，為什麼連這種小事都想要創造自己的優越感？」

值得一提的是，針對常用的3個台語迷因「歸剛」、「母湯」、「修但幾勒」，文化部也指出，它們都因發音相似被錯誤書寫，正確寫法應為「規工」、「毋通」、「小等一下」。

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關鍵字：

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