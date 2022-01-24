雙城論壇前夕「若共機、共艦持續擾台」　北市議會決議將「凍結預算」

▲2021台北上海雙城論壇。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會審議台北市長柯文哲最後一年任期執行總預算案，經過6天政黨協商，針對雙城論壇預算部分，民進黨團提出但書，要求舉辦前共機、共艦持續擾台，則不得動支此筆預算，而協商後也獲得國民黨團、新黨黨團共識。

台北市政府編列今年度歲出為1745.32億元、歲入1719.97億元，其中城市論壇費用近140萬元，民進黨團、社民黨議員苗博雅等人主張全數刪除，但國民黨團、新黨黨團傾向保留，由於歷經多日協商，原本要進入表決，但議長陳錦祥裁示「各退一步」，因此24日取得共識附帶但書，「若雙城論壇舉辦前，共機、共艦持續擾台，則本預算不得動支。」

民進黨團總召梁文傑表示，雙城論壇舉辦多年，過去從未刪除預算，但為了抗議近一年多來頻繁擾台的共機，所以與苗博雅、其他無黨籍議員主張要全數刪除；原本國民黨團提出以「兩岸氛圍」作為考量，不要寫「共機、共艦」，但他們認為若不寫進去的話，但數就沒有意義，最終獲得國民黨、新黨同意。

國民黨團書記長王欣儀提到，黨團支持保留城市論壇的預算科目，民進黨提出近期共機、共艦擾台破壞兩岸氛圍，而這的確對台灣民眾觀感不佳，所以覺得站在台灣人立場，同意此但書作為表態，不過仍支持舉辦城市論壇，但如何辦、跟誰辦則交給台北市政府判斷，議會不需要幫忙背書。

新黨黨團召集人潘懷宗指出，民進黨認為近來兩岸氛圍不佳，國民黨則認為雙城論壇有助兩岸人民交流，經陳錦祥裁示「各退一步」，各黨互相妥協並做出但書，但自己個人覺得，如果屆時兩岸氣氛好就辦、氣氛不好則可取消。