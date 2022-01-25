台北市長選舉三腳督？　陳致中：對民進黨較有利

▲黃珊珊、蔣萬安。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

今年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊都有意參選。民進黨高雄市議員陳致中25日表示，如果是三腳督，對於民進黨確實比較有利。

對於民進黨會推派誰擔任台北市長候選人，陳致中表示，現在有民眾黨的加入，讓台北市成為「三腳督」，就與1994年台北市長選舉一樣，有新黨的趙少康、國民黨的黃大洲，而當時就是因為「三腳督」，陳水扁才得以當選。

陳致中指出，民進黨曾有許多大將出戰台北市，包括現任行政院長蘇貞昌、駐日大使謝長廷，以及已故前駐泰大使李應元等人，但都拿不下台北市長，但現在狀況如果是三腳督，對於民進黨確實比較有利，而民進黨不一定要用奇兵，建議找穩健的人選。

今年選舉選務工作日程包含，8月18日發布選舉公告、8月25日公告候選人登記日期及必備事項，8月29日至9月2日受理候選人登記申請，9月2日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止，10月14日前審定候選人名單，並通知抽籤，10月21日候選人抽籤決定號次，11月6日選舉人名冊編造完成，11月10日公告直轄市長選舉候選人名單。

11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會，並在11月15日 公告直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人名單，11月16日至11月25日辦理直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉公辦政見發表會，並於11月22日前公告選舉人人數，最後在11月26日舉行投票和開票。