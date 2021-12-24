　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷、陳致中入列！10人獲問政優質高雄議員　待觀察6人名單曝

▲▼高雄市議員黃捷北上跟民進黨市議員參選人卓冠廷一同宣講公投四個不同意。（圖／卓冠廷臉書）

▲高雄市議員黃捷被高督盟評為問政優質議員。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今（24）日公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」，李雅慧、吳益政、林于凱、康裕成、陳善慧、陳致中、黃文益、黃捷、郭建盟、童燕珍等10人被評為問政優質議員，但也點名6位待觀察名單；至於本期議會整體表現的評語為「有進步，但打混者仍多」。

▲▼高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高督盟公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高督盟指出，這次獲選問政優質的10位議員分別為：李雅慧、吳益政、林于凱、康裕成、陳善慧、陳致中、黃文益、黃捷、郭建盟、童燕珍（依姓氏筆劃排列）。聯盟認為，這10位議員不論總質詢、業務部門質詢、法案審查，皆積極出席與發言，質詢內容也都言之有物，獲得評鑑委員們的普遍肯定；其中，有幾位更因提出個人在「重大市政議題」的問政成果，因此獲得加分。

▲▼高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高督盟公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

但這次被列入待觀察名單的6人，其中，屬於「總分低於標準60分」、「嚴重疏於問政」的有5人，包含吳銘賜、陳明澤、賴文德、黃天煌、黃紹庭。聯盟指出，吳銘賜議員「疏於問政」情形最嚴重，包括（口頭）總質詢、法案審查、部門質詢、出席委員會、提案統統掛0；其他4位也都有2～3項不等的問政項目掛0，其中都包括了「未參與法案審查」及「未出席委員會」。

唯一被評為第二類「言行違背議員職權角色」的則是邱于軒議員。聯盟表示，邱于軒未經查證便在其個人臉書發文指出接獲陳情，質疑市府為了衝刺覆蓋率，要暫緩醫事人員之第二劑疫苗施打。但身為公眾人物應有高道德標準，當知在疫情緊張時期散佈未經查證之不實訊息，將引起醫事人員或社會不安；事後又不能勇於面對錯誤，實屬錯誤示範。

▲▼高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高督盟對於高雄市議會第三屆第5會期評語為，有進步，但打混者仍多。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，邱于軒回應表示，公督盟只聽信片面資料，她要公開達抗議，她解釋，她是真正接收到醫護人員的陳情，查證過程也詢問過許多在醫院工作的學生和朋友。從政的過程本來就很辛苦，但她永遠堅守她是人民代議士的角色，對於這件事問心無愧。

高督盟副理事長陳銘彬表示，議會開會每日花費都是民脂民膏，有議員為了無關市政發展的政治鬥爭，任意犧牲議會開會的寶貴時間，實不足取。對於第5會期的整體表現，給出「有進步，但打混者仍多」的評語。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐
威廉求婚現場曝光！卓君澤身穿白紗　王子泛淚
她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟
獨／「台南神秘光球」高清照曝光！　網驚：外星人？
老公上網約炮「男女通吃」！　整根潰瘍害妻染梅毒
威廉求婚卓君澤成功！　「偷把她騙上山」阿緯、王子都在場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷、陳致中入列！10人獲問政優質高雄議員　待觀察6人名單曝

石木欽案判罰俸1年　監察委員：將研議是否上訴

看王力宏婚變有感　陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

呂秀蓮喊話蔡英文「特赦陳水扁」　陳致中：最憂心家父身心健康

評大新竹合併「合法不正當」　王世堅：權力的傲慢

南韓特赦朴槿惠盼社會和解　呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

老柯厲害！鄭運鵬曝：柯建銘《地制法》逕付二讀逼出在野黨表態

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

揭新北環保局惡霸行徑　資深媒體人怒tag侯友宜：無法無天了！

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

黃捷、陳致中入列！10人獲問政優質高雄議員　待觀察6人名單曝

石木欽案判罰俸1年　監察委員：將研議是否上訴

看王力宏婚變有感　陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

呂秀蓮喊話蔡英文「特赦陳水扁」　陳致中：最憂心家父身心健康

評大新竹合併「合法不正當」　王世堅：權力的傲慢

南韓特赦朴槿惠盼社會和解　呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

老柯厲害！鄭運鵬曝：柯建銘《地制法》逕付二讀逼出在野黨表態

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

揭新北環保局惡霸行徑　資深媒體人怒tag侯友宜：無法無天了！

理財周刊／缺電危機浮上檯面　替代能源重獲重視

郵務士頂31度扮成「聖誕老公公」　給每家狗勾送網球＋肉肉

汪小菲離婚1個月就爆新歡！　陸網風向逆轉大罵：出軌還潑大S髒水

台中國際茶、咖啡暨烘焙展今登場　「拉丁美洲館」特色商品迎聖誕

是你嗎？台東縣家庭健康護照　第2波摸彩得獎名單出爐

媽講電話灰鸚鵡「搞威說拜拜」　加碼表演嘟嘟聲笑噴網：我家也是

杜娃黎波「熱戀超模弟兩年」爆分手　IG曬聖誕派對辣照男友缺席

日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

暗黑蛋餅竟加「這1料」！　他崩潰：老闆是茄子蛋歌迷？

理財周刊／升息　然後呢？

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

顏寬恒匿名送代步車　白家人說話了

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

快訊／立院再爆肉搏！藍委為《地制法》突襲佔領主席台

朱立倫傳考慮選高雄市長　重振國民黨士氣

2兆總預算「跳過審查」　媒體人批民進黨：前所未有的囂張

顏寬恒：家庭背景無法選擇　遇到2種情況口才變不好

撒古流疑涉性侵　揭北美館扯「國家任務」施壓被害人和解錄音檔曝

逛街挑禮物送陳佩琪　柯文哲不忘「逆時鐘」

幕後／挺過疫情！萬華血清研究出爐　受試者抗體97%「不再危險」

新竹升格「排除苗栗」　議長不滿：把大竹科切成小竹科

韓國瑜變身暢銷作家　新書霸榜冠軍

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

快訊／新北公共托育中心1902人　明年加薪4000元

更多熱門

相關新聞

公投日刻意挑釁？　黃捷服務處門口遭棄置「同意」大字看板

公投日刻意挑釁？　黃捷服務處門口遭棄置「同意」大字看板

今天是公投投票日，各黨政治人物紛紛宣示立場、催促民眾出門投票，但也因此引起一些衝突。高雄市議員黃捷18日貼出其服務處門口的照片，顯示其遭刻意放置帶有大字樣「同意」的看板，明顯針對她四個不同意的立場，對此，她批評「這種無聊惡劣的作為，毫無公民素養」。

卓冠廷鶯歌宣講公投　黃捷助陣：核四花3000億卻1度電都沒發

卓冠廷鶯歌宣講公投　黃捷助陣：核四花3000億卻1度電都沒發

「公司沒錢你要幫忙」　低收社工3年捐薪15萬

「公司沒錢你要幫忙」　低收社工3年捐薪15萬

學姊黃瀞瑩同台黃捷「先查學歷」　她玩狼人殺壓力大

學姊黃瀞瑩同台黃捷「先查學歷」　她玩狼人殺壓力大

「罷昶」成立　黃捷轟藍：麻煩製造者

「罷昶」成立　黃捷轟藍：麻煩製造者

關鍵字：

高督盟黃捷高雄市議員陳致中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

《女人我最大》女星宣布懷孕！

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面