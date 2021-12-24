黃捷、陳致中入列！10人獲問政優質高雄議員　待觀察6人名單曝

▲高雄市議員黃捷被高督盟評為問政優質議員。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今（24）日公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」，李雅慧、吳益政、林于凱、康裕成、陳善慧、陳致中、黃文益、黃捷、郭建盟、童燕珍等10人被評為問政優質議員，但也點名6位待觀察名單；至於本期議會整體表現的評語為「有進步，但打混者仍多」。

▲高督盟公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高督盟指出，這次獲選問政優質的10位議員分別為：李雅慧、吳益政、林于凱、康裕成、陳善慧、陳致中、黃文益、黃捷、郭建盟、童燕珍（依姓氏筆劃排列）。聯盟認為，這10位議員不論總質詢、業務部門質詢、法案審查，皆積極出席與發言，質詢內容也都言之有物，獲得評鑑委員們的普遍肯定；其中，有幾位更因提出個人在「重大市政議題」的問政成果，因此獲得加分。

▲高督盟公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」。（圖／記者賴文萱翻攝）

但這次被列入待觀察名單的6人，其中，屬於「總分低於標準60分」、「嚴重疏於問政」的有5人，包含吳銘賜、陳明澤、賴文德、黃天煌、黃紹庭。聯盟指出，吳銘賜議員「疏於問政」情形最嚴重，包括（口頭）總質詢、法案審查、部門質詢、出席委員會、提案統統掛0；其他4位也都有2～3項不等的問政項目掛0，其中都包括了「未參與法案審查」及「未出席委員會」。

唯一被評為第二類「言行違背議員職權角色」的則是邱于軒議員。聯盟表示，邱于軒未經查證便在其個人臉書發文指出接獲陳情，質疑市府為了衝刺覆蓋率，要暫緩醫事人員之第二劑疫苗施打。但身為公眾人物應有高道德標準，當知在疫情緊張時期散佈未經查證之不實訊息，將引起醫事人員或社會不安；事後又不能勇於面對錯誤，實屬錯誤示範。

▲高督盟對於高雄市議會第三屆第5會期評語為，有進步，但打混者仍多。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，邱于軒回應表示，公督盟只聽信片面資料，她要公開達抗議，她解釋，她是真正接收到醫護人員的陳情，查證過程也詢問過許多在醫院工作的學生和朋友。從政的過程本來就很辛苦，但她永遠堅守她是人民代議士的角色，對於這件事問心無愧。

高督盟副理事長陳銘彬表示，議會開會每日花費都是民脂民膏，有議員為了無關市政發展的政治鬥爭，任意犧牲議會開會的寶貴時間，實不足取。對於第5會期的整體表現，給出「有進步，但打混者仍多」的評語。