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學測慘劇！他考完驚覺完蛋「整題0分」　一票考生崩潰：哭爆

▲▼學測。（圖／資料照片）

▲學測落幕。（示意圖／資料照片）

記者邱晟軒／綜合報導

111學年度學科能力測驗23日已全數考完，成績預計3月1日出爐。不過，有一名考生發文曝慘況，表示自己考完地理科後才發現誤踩魔鬼陷阱，很可能整題直接0分。貼文曝光後，引起其他考生也紛紛崩潰回應。

有一名考生在Dcard上以「學測地理沒看清楚」為題發文表示，在學測地理應試時，作答都很輕鬆，不過交完考卷後才赫然驚覺大事不妙，其中有一項題目要求改用「2B鉛筆」作答，崩潰直呼，「哭啊！寫得超順，結果沒注意到要用鉛筆，好虧」。

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不料，有許多考生也同樣發生失誤，紛紛回報災情，「真的慘QQ，沒寫到名字，這個又用到黑筆」、「哭爆！我也是啦你不孤單，我甚至看你的文才知道」、「整題分數送給中心」，「我也是哭爆，還用立可帶塗了一次，分數就這樣給他了」、「我也用黑筆，寫完下一秒才發現要用2B，只好很用力的試圖用鉛筆蓋掉黑筆痕跡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少考生沒注意到部分考題應改用「2B鉛筆」作答。（圖／翻攝自Dcard）

更有不少考生抱怨，「第一天自然沒注意到，今天社會也沒注意到，到底是什麼低能規定，手寫不就是該統一黑筆嗎分什麼時候用鉛筆」、「Ｘ，手寫不是都統一黑筆嗎？換來換去是三小」、「撇除掉因為換筆換來換去而用錯筆，最討厭的還是周圍了換筆的時候發出的聲音，吵死人了，大考中心到底在想什麼，我那個考場甚至有人筆掉下去兩次」。

不過，也有許多網友認為考生應自己嚴加注意考試規則，「可是他上面明明就有標明清楚…自己沒注意要怪誰」、「連題目都不會看還是明年再來吧」、「老師沒有考前叮嚀注意用什麼筆嗎？老師以前大考前都會再三嘮叨注意用的筆跟注意畫卡+寫名字，這樣考試還忘記或沒注意到感覺也只能認了」。

事實上，針對學測應試規則，大考中心確實有事先提醒，考生如遇作圖題或要畫卡填入選擇題答案時，要用2B鉛筆；撰寫簡答題答案則要用黑色墨水筆，千萬別用錯。

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