姊姊太會賺「爸媽紅包一人2萬」　大學妹壓力爆棚：怕包得少被比較

▲姊姊包給爸媽太多，妹妹壓力很大。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

即將迎來農曆新年，不少年輕人又在為「紅包」煩惱，大學生該包多少給爸媽呢？一名女大生指出，自己還在就學中，經濟能力有限，聽說姊姊今年會給爸媽「一人2萬」的紅包，自己得知後壓力很大，「這樣我之後沒賺這麼多，可能包得不會那麼多，不就又要被比較了？」

原PO在Dcard表示，「想知道大家都包多少給爸媽？」她目前還在讀書，但已經出社會的姊姊每年都會大手筆孝親，因為姐姊月收6萬，賺錢能力好，也不吝嗇孝敬爸媽，每年都包給爸媽一人2萬元，她不禁疑惑「大家真的都包這麼多的嗎？」

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▲擔心自己包得比姊姊少會被比較。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO透露，爸媽在日常中就會表達出以姊姊為傲，像是會在親戚面前炫耀姊姊高薪，「剛找到工作時就給我爸媽3萬，說很孝順什麼的」，使得原PO壓力很大，因為自己還在讀書沒能力包這麼多，也不敢保證畢業後能像姊姊一樣找到高薪工作，「姊包紅包給爸媽，我壓力好大！」

網友安慰，「紅包的用意是祝福，金額不是重點」、「我姊姊、姊夫每年包一萬二給爸媽，我月收入三萬初，就都包個兩三千意思意思，不會因為紅包多寡決定誰比較孝順的」、「兄弟姊妹裡當比較廢的那一個比較輕鬆喔，不用跟你姊比」、「妳包紅包的意義變質了」、「等到你出社會可以跟姊姊討論兩個人一起包啊！通通放在同一個紅包袋裡面就不會有比較問題了。」