過年被夫強制「只能回娘家4天」：不然離婚　她崩潰

▲原PO的老公規定過年「只能回娘家4天」不然就離婚，讓原PO相當氣憤。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

過年「回娘家」，隨著現代觀念進步，並沒有限制天數。有位網友就在《爆怨公社》表示，今年過年老公竟然強制規定她「只能回娘家4天」，不照做就情緒勒索要離婚，讓原PO崩潰。

原PO一開頭就無奈問道，「想回娘家久一點不行嗎？」並表示自己公司今年難得有11天年假，原PO原本預計前5天在婆家整理打掃，後5天就回娘家過年，「剩下1天再回婆家」，沒想到老公卻打槍，「婆家要待滿7天，只能回娘家4天」，並要求原PO前面5天和最後2天都要在婆家，「只為了要包紅包給每個禮拜都會回來的妹妹，犧牲我回娘家的時間」，甚至說出不照做就離婚的話。

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這讓原PO相當氣憤，「我在婆家辛苦打掃煮年菜，沒回娘家幾天，又要回來伺候別人家的媳婦」，但不管原PO提出任何折衷方案，老公就是不同意，還用離婚情緒勒索原PO，這讓原PO快崩潰，「真的是我的問題嗎？是我沒有當好媳婦的本分嗎？」

貼文一出，網友們紛紛替原PO叫屈，「什麼時代了？什麼叫媳婦的本分？這個叫外傭好嗎？又不生妳養妳，結果還要把人家當主人服侍？是我鐵定翻臉」，「妳也是別人家的女兒，憑什麼他們家的女兒回來妳就要伺候」，「何必委屈求全，態度硬起來。對方用離婚作為威嚇的手段，那就離婚阿，何必怕他？不過離婚協議、贍養費要先談清楚」。