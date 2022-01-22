「聯合國駐斯里蘭卡女醫」沒錢出國　台男遇見愛情真相讓他心碎

▲竹北分局本月一連接到兩起詐騙關懷，其中一名男子被自稱「聯合國駐斯里蘭卡的女醫師」顯詐騙得逞。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

年關將近，詐騙案內容五花八門，其中喬裝醫師詐騙屢見不鮮，竹北警分局於近日接獲兩起民眾疑似假醫師真詐騙案件，所幸兩民眾在銀行匯款時，都遇到熱心的行員通報，警方前往解釋後，再確認警示帳戶，才終於讓民眾保住荷包。

第一起詐騙發生在本月17日，一名中年婦女於微信上認識一名自稱醫生的中國男網友，以家人開刀急需用錢為藉口，向女子商借7000美元，並承諾事成後將來台與她共度餘生；隔日，又有一名中年男子，被自稱「聯合國約聘斯里蘭卡駐地的女醫生」網友商借出國度假的4000美金。

▲▼一連兩日，兩民眾差點被網友詐騙。





兩人不疑有他，到銀行匯款時，被機警行員發現後通報轄區值班員警，警方到場後先解說詐騙集團慣用手法，並教導民眾針對其中的不合理提出質疑，最後確認匯款的帳戶是「警示帳戶」，才讓兩民眾打消念頭，接受自己遇到的是詐騙。

警方呼籲，現網路交友詐騙老梗層出不窮，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。

►快訊／確診科大生曾去吃壽司 新竹巨城提早打烊+暫停營業1日

►曾到桃園西堤用餐！明新科大2師生確診 竹縣衛生局急匡300人



►明新科大師生確診2人足跡曝 50嵐、糖奶奶、家樂福清消+停業1天



►快訊／確診科大生曾去吃壽司 新竹巨城提早打烊+暫停營業1日