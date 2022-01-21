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「假檢警」險詐婦人40萬　苗警「真面交」埋伏逮2車手

▲警方鎖定車手身分後，在一處加油站前埋伏當場將他逮獲，並在土地公廟逮捕負責監控的另一名車手 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲警方鎖定車手身分後，在一處加油站前埋伏當場將他逮獲，並在土地公廟逮捕負責監控的黃姓車手 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

通霄分局通霄派出所19日中午接獲1名呂姓婦人諮詢，稱有檢察官打電話給她，並聲稱其涉及刑案，如未繳交保證金將於年前入獄執行；呂婦心生畏懼便至銀行提款新台幣40萬元準備付款，所幸返家路上碰到真警察保住老本，警方隨即掌握嫌犯身分，一舉將2嫌逮捕。

通霄分局長陳文彬表示，警方接獲通報後，隨即調閱監視器畫面及相關資料，鎖定2名詐欺車手後，並於通霄鎮中油光陽加油站前埋伏並當場緝獲欲出面取款少年車手，及藏匿於土地公廟監控的黃男。經調查，黃男除負責監控少年取款外，並以每成功取款1件以1至2萬元為報酬，吸收少年擔任取款車手，再將得手贓款轉交上層詐欺集團成員。

▲警方鎖定車手身分後，在一處加油站前埋伏當場將他逮獲，並在土地公廟逮捕負責監控的另一名車手 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方與詐欺集團周旋過程中，詐騙集團利用人性弱點，不斷以話術恐嚇被害人，並稱如果繳交保證金就可以免除在獄中過年，相當可惡，現今2名取款車手落網，在獄中過年的很有可能反而是詐騙車手。詢後，將2名詐欺車手分別移送苗栗地檢署、苗栗地法偵審，並擴大偵辦追查詐欺集團其他成員。

警方也呼籲，年關將近，民眾金錢需求較多，詐騙集團蠢蠢欲動，警方呼籲民眾遇詐欺電話時，切莫慌張，謹慎多方求證，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關或撥打110、165反詐騙專線檢舉或報案，以利查緝，共同維護社會治安。

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