照片P圖「反詐騙布條」騙8萬補助款　跆拳教練手法太爛被識破送辦

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市一名擔任跆拳道協進會總幹事的陳姓教練，去年承辦1場跆拳道錦標賽後，竟將活動照片P圖加上寫有「反毒反詐騙」等標語的布條，向法務部保護司等機關申請補助，共詐得8萬元經費，但因圖片太粗糙，事後被抓包。新北地檢署20日指揮廉政署搜索陳男住家與辦公室，並約談陳男及9位證人到案，訊後諭知陳男8萬元交保。

據悉，陳男不僅經營跆拳道館、培養多位好手，還擔任過藍營黨職及參選新北市議員。去年4月，陳男承辦1場跆拳道錦標賽，事後挑選幾張活動照片，涉用電腦修圖軟體P圖，變造現場掛有「反毒反詐騙」、「節能追求永續發展」、「愛護森林」與「節能減碳」等宣導布條。

陳男接著用照片分別向宣導標語各自對應的法務部保護司、中油公司、行政院農委會林務局及台電公司申請補助，但宣導反詐騙的保護司承辦人一看照片就識破，中油公司也察覺陳男提供的活動照片很粗糙，不約而同函請新北檢偵辦。

檢方指揮廉政署向相關公務機關調取資料，發現陳男已藉此詐領8萬元補助到手，今（20日）發動搜索約談，將涉嫌利用反詐騙之名行詐騙之實的陳男約談到案，並請9位協會人員以正人身分到案，協助釐清補助款流向，檢方也察覺陳男本案手法似乎不是特例，不排除擴大清查，稍早訊後諭知陳男8萬元交保。