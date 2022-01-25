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遠雄自貿港擴大採檢2619人均陰性　王必勝：疫情未擴大到園區外

記者沈繼昌／桃園報導

遠雄自貿港爆發確診個案已累積102例，前進指揮所指揮官王必勝25日上午受訪時表示，遠雄園區昨晚擴大採檢外圍2619人，結果都是陰性，沒有新增確診個案代表是好事，也說明疫情沒有擴大到園區外的地方，但仍有828人待檢，希望今天能全數採檢完；王必勝強調「園區當然想做到清零」，但整個台灣社區還是可能會有零星個案出現，清零時間很難確定。

▲遠雄自貿港區前進指揮所指揮官王必勝今天受訪時表示，園區擴大採檢2619人皆為陰性，代表疫情沒有擴大到園區外的地方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲遠雄自貿港區前進指揮所指揮官王必勝今天受訪時表示，園區擴大採檢2619人皆為陰性，代表疫情沒有擴大到園區外的地方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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王必勝指出，擴大採檢目前沒有新增確診是好事。昨天已針對加值園區外的其他園區做擴大採檢，總計採檢2619人皆為陰性，但採檢人數有點不如預期，可能有人因班別、業務等因素沒來採檢，有828人仍待採，已要求各公司將人員找來採檢，希望今天能順利採檢完。目前採檢都是陰性是好事，代表疫情沒有擴大到加值園區外地方，可以處理加值園區的疫情。

▲遠雄自貿港區前進指揮所指揮官王必勝今天指出，這個園區很想做到清零，但台灣社區還是會零星個案，但會隨時做好處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲遠雄自貿港區前進指揮所指揮官王必勝今天指出，這個園區很想做到清零，但台灣社區還是會零星個案，但會隨時做好處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王必勝認為，加值園區今天進行二採，除已在集中檢疫所隔離人員外，其他所有的人都要回來做採檢，預估會有約2500人左右，目前正在陸續採檢中，由於擔心現場可能過於壅擠，因此採取各公司分流採檢，也會請採檢的人一併領取家用快篩試劑，二採時間表定是到下午5時，如需要會再視情況延長。

此外，王必勝解釋，由於遠雄自貿港有不少確診者為移工，足跡可能遍及人流眾多之處，甚至還有教堂。這部分已請勞動部對相關染疫人員做好疫調，目前足跡大部分集中在桃園與中壢火車站、東南亞商圈與教堂，也與桃園市衛生局溝通過，將針對這些地點設置採檢站，希望有足跡重疊者、移工等踴躍參與採檢。

至於有專家認為自貿港需要28天的觀察期，王必勝強調，園區當然很想做到清零，但整個台灣社區來講可能還是會有零星個案出現，這部分很難預測，但會隨時做好處理。

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