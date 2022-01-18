老公吻的人不是她！妻驚見「親密照」愣：這女生來我家烤肉過

▲原PO意外發現老公與別人的擁吻照，驚覺「這女的來過我家」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

許多人都認為分手後「不再跟前任聯絡」，是對現任的尊重。有位網友在《匿名公社》表示，自己昨天意外發現，原來老公的前女友竟是他公司同事，這讓原PO當場愣住，「她前陣子才來我家烤肉過！」

原PO表示，跟老公交往兩年多，後來懷孕決定結婚，「結婚前，我不知道原來老公跟他的前女友是同公司的同事」，直到昨晚原PO無意間看到老公的臉書跳出回顧，竟然發現一張照片，是老公與前任一起參加尾牙，不僅「互相擁吻」，底下還一堆人留言問「何時可以喝喜酒」。

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「我真的超傻眼！」原PO接著說道，「因為這女生前陣子還曾經跟其他同事到過我們新家一起烤肉」，原PO越想越不對勁，「我真不敢相信這些知情的人怎麼能夠如此淡定」，雖然原PO知道這些都是過去式，但那張老公與前任的擁吻照卻讓她難以忘記，再加上被大家隱瞞的感覺真的不好受，原PO不禁崩潰，「我真的很在意，整晚睡不著，該跟老公攤牌嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「夫妻的世界真實上演，不過那也是婚前的事了，可能先生不避嫌才是你心中的不安」，「除非抓到他們現在有逾越朋友交往界線的證據，不然我覺得不用反應太過激烈」，「要不當場抓到、要不對方承認不然就是沒有發生，人生挺辛苦的不需要也沒有任何必要為了沒有發生的事情糾結，沒有意義，你累對方也是累的，一點互信精神都沒有，那這有走下去的必要嗎」。