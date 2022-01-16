她剛嫁進去...被逼做「12道年夜菜」崩潰！婆竟稱：大家都這樣　

▲原PO被婆婆要求準備12道年夜菜。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

過年習俗百百種，但現代人為求方便快速，大多訂購年菜來團圓。有位網友就在《匿名公社》抱怨，自己被逼準備12道年夜菜，婆婆竟說「每個家庭都這樣」，讓她簡直快崩潰！

原PO表示，自己是新手媳婦，才剛嫁進夫家，「婆婆就說年夜飯一定要12道菜」，令她不解的是，除夕中午已經有要拜祖先了，晚上若還要準備12道菜，「那要買多少東西才夠？」更何況家中算起來只有6人，「準備這麼多是吃得完嗎？」

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原PO越想越不對勁，「而且還一定要有基本菜色，魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜、蘿蔔糕等」，就算忍不住問老公，也只得到「我們家從小就這樣，反正吃不完可以一直熱」的回覆，這令原PO百思不得其解，「大過年的為什麼要煮這麼多，然後吃剩菜？」更被規定不准買超商年菜，婆婆甚至說出「每個家庭都是這樣」的言論，原PO簡直快崩潰，「但我們娘家就不曾這樣啊！」

貼文一出，網友們紛紛回應，「先不小心摔破碗盤（雖然不吉利、但是記得補上歲歲平安），東西不要煮熟，魚要煎到破皮分屍…應該以後保證不會有人要你準備」，「沒有一定，請婆婆示範如何準備，推託自己不會弄，你今年第一次弄到好，以後十年二十年全部都會是你要準備，跟我一樣，第一年不要準備，往後十年我都不需要準備」，「跟老公說由婆婆負責，妳沒辦法」。