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高市開第一槍！2千簡訊廣篩「紅區」　收到沒去篩最高罰1萬5

記者賴文萱／高雄報導

高雄港爆發Omicron群聚案，高雄市長陳其邁下令採取「疫調」跟「擴大篩檢」策略，全力防堵病毒到社區。由於目前為止個案都是由新光輪群聚感染引起，目前將發簡訊擴大篩檢曾經進出港區及周遭的民眾，高市府提醒，收到簡訊務必前往篩檢，否則將依法開罰新台幣3000元至15000元。

▲▼高雄市長陳其邁召開記者會說明最新疫情。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁坐鎮管控疫情。（圖／高雄市政府）

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▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，目前個案都是由新光輪群聚引起，希望透過疫調跟擴大篩檢，及早找出社區隱形傳播鏈，進一步遏止病毒傳播，也能讓市民更安全。為了具體而更加落實整個擴大篩檢策略，針對1月12日起有進出或曾到過高雄港中島商港區、旗津造船廠、修船廠區相關接觸風險的民眾或工作人員，發出簡訊通知前往社區篩檢站進行三階段篩檢。

由於上述地點會有很多包商、顧客等出入，初步預估相關人員約2000多人，而港區其餘作業區則採PCR篩檢，七天後快篩追蹤。

▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府表示，收到簡訊，務必到社區篩檢站，進行三階段篩檢（每三天分別進行PCR、PCR、快篩採檢），並遵照加強型自主健康管理，才可入場工作。收到簡訊未依指示前往者，將以傳染病防治法處以新台幣3000至15000元罰鍰，請民眾務必配合。

另外，陳其邁也拜託所有旗津在地居民、在旗津工作者，儘速到鄰近社區篩檢站採檢。樓上樓下、厝邊隔壁相揪，趕快去篩檢，就能安心過年。目前只有35%旗津社區民眾前往篩檢，將會請里幹事、里長一家一家通知。

旗津所有醫療院所，如有因呼吸道症狀（頭痛、發燒、感冒）就醫民眾，一律轉診進行PCR篩檢。
.
★社區篩檢站
時間：1/25 09:00-12:00、13:30-1630、18:00-2100
地點：旗津廣濟宮、旗津福壽宮、高科大旗津校區、旗津醫院

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