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高雄港群聚擴大　陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

▲▼0125高雄防疫記者會,陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

▲陳其邁宣布被匡列為熱區的民眾全部皆須進行加強自主健康管理。（圖／翻攝自臉書）

記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

指揮中心25日宣布台灣本土病例新增13例，其中高雄新增4例，高雄市長陳其邁也宣布，1月12日曾進出中島的相關民眾，必須一律接受篩檢，民眾須通過3次篩檢2次PCR與1次快篩，以確保其健康狀況，並發放相關細胞簡訊，民眾若無理由拒檢，市府最高可處1.5萬元罰鍰。同時市府所匡列相關熱區包含中島區、修船廠、造船廠等附近居民，也必須採取加強自主健康管理。

由於高雄港群聚染仍有擴大情形，陳其邁先前坦言群聚感染已進入第二波，並坦言未來若在社區中有驗出陽性確診，也就顯示傳染已進入第三波，市府若有最新相關資訊，一定會在第一時間公布，同時也會擴大社區採檢，希望能斬斷隱形傳播鏈。至於所匡列的相關熱區，包含中島、造船廠與修船廠等地區或有收到細胞簡訊的民眾都屬熱區範圍，陳其邁也呼籲民眾，若有出現相關感冒症狀，在前往診所就醫後，一定要去社區採檢站進行PCR採檢，而居住在熱區的民眾，也務必要做加強自主健康管理。

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陳其邁表示，加強自主健康管理的主要做為包括，早晚各量一次體溫、在熱區民眾不可以搭乘大眾運輸工具、禁止前往人潮擁擠場所、民眾務必要落實實名制，同時須紀錄相關活動，禁止非急迫醫療與相關醫院探視，並再次呼籲民眾如有出現症狀就請盡速打1922尋求協助。

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