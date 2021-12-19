5位藍綠政治人物敗選感言比一比！　他：這是檢驗格局最好時機

▲四項公投開票結果出爐後，國民黨主席朱立倫發表談話。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

四項公投落幕，台灣基進黨議員參選人陳子瑜19日分享5位藍綠陣營的政治人物，過去面對選舉挫敗時的敗選感言。他表示，面對失敗是檢驗政治人物格局最好的時機點。

首先，陳子瑜提出，2012年競選總統失利的蔡英文，在敗選之夜的演說表示，恭喜馬英九，希望他往後四年，要傾聽人民的聲音，要用心執政，要公平的照顧每一個人民，千萬不要辜負人民的期待。

另外，2018年競選高雄市長失利的陳其邁，則是向市民表示，不論是支持他或韓國瑜，從那一天開始，都是在這裡的高雄人，他拜託所有支持陳其邁的朋友，從隔天開始，一起幫韓國瑜加油，為高雄加油。

接著，是2021年台灣基進黨立委陳柏惟遭到罷免時，陳柏惟在發表談話時表示，未來補選不管是誰出來選，他都希望能夠好好善待自己的選民。

陳子瑜也舉藍營政治人物為例，國民黨主席朱立倫這次面對公投失利時則表示，公投結果相當遺憾，全民都看到，這次對台灣民主是多大的傷害，因為公投已死。

至於資深媒體人趙少康則表示，這次公投不只投票率低，四案的投票結果也跟歷來民調數據完全不同，蔡政府用人民的錢大手筆宣傳，洗腦的策略似乎奏效。