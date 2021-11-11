朱立倫要綠營檢視蔡英文學歷　陳子瑜：懷疑他失去記憶了

▲朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨徵召的台中二選區補選參選人顏寬恒，遭外界質疑學歷，而國民黨主席朱立倫則要求民進黨檢視總統蔡英文的學歷。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜11日表示，朱立倫是不是深夜喝咖啡睡不著，導致早上精神不濟，連說兩次笑話？

對於朱立倫要求民進黨檢視蔡英文學歷一事，陳子瑜表示，這讓人不禁懷疑，朱立倫是否在人生中失去了2020年總統大選期間的記憶，才會對蔡英文的學歷，像是人生初次見面一樣，完全沒有任何理解？

陳子瑜說，蔡英文的倫敦政經學院博士論文與學位，早就獲得校方的公開證實，例如2019年10月8日，校方官網公開聲明蔡英文在1984年獲得法學博士；2020年1月15日，校方官網也祝賀「校友蔡英文博士連任」。

陳子瑜強調，2020年的總統大選期間，各方人馬對於蔡英文論文和學位的檢視，已經是到了奈米層級的嚴格，最後反而是證實蔡英文的學歷是「真金不怕火煉」。

陳子瑜說，朱立倫不只是對蔡英文的學歷問題完全不了解，也跟著網路謠言對衛福部長陳時中做出錯誤評論，「請問朱主席，你是不是昨天深夜有喝咖啡，結果睡不著，才會今天早上精神不濟，連出兩次笑話？ 」