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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊泰順「年輕人多靠爸族」　顏若芳：該問國民黨連勝文、顏寬恒

▲文化大學政治系教授楊泰順出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲文化大學政治系教授楊泰順。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨智庫國家政策研究基金會24日自辦修憲公聽會，文化大學政治系教授楊泰順認為，18歲公民權國民黨是「拿香跟拜」，年輕人多靠爸族，降低投票年齡要冷靜。對此，民進黨議員參選人顏若芳晚間表示，這應該要問一下國民黨的連勝文、顏寬恒吧。

國政基金會今召開「當前憲政改革議題面面觀公聽會」，討論修憲相關議題。楊泰順發言時認為，投票權下修對民進黨有利，以民調來看，29歲以下投票人口，支持民進黨的約33%，支持國民黨只有6%。

「這議題是民進黨喜歡的議題，因為對選情有幫助。」楊泰順認為，國民黨支持18歲公民權是「拿香跟拜」，不知道是策略考量還是怕被輿論批判。他更說，千禧年以後的18歲以下年輕人，恐怕跟戰後嬰兒潮那代年輕人特質不一樣。

楊泰順指出，千禧年後年輕人「人云亦云」，主要資訊來自網路或社交媒體的，接收錯誤資訊，也讓很多人思考是否要繼續支持18歲後就有投票權。他強調，千禧年世代卻產生很多「靠爸族」，獨立性不如戰後嬰兒潮一代一樣獨立，在很多因素考量下，要冷靜思考是不是要降低投票年齡到18歲。

對此，顏若芳晚間透過臉書表示，「靠爸族」標籤請還給國民黨公子哥團，許多有創意又能夠自主的年輕朋友滿街跑，而且「靠爸族」應該要問一下國民黨的連勝文、顏寬恒吧？怎麼把自己的狹隘觀念放在努力為生活奮鬥的年輕朋友呢？

顏若芳說，雖然楊教授是她文化大學的政治系老師，「但是，老師，我完全不認同您說的話，您是否跟台灣年輕世代脫節太久？」

▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

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