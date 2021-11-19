顏若芳公投看板兩度被破壞　綠委呼籲警方嚴辦「反民主暴行」

▲趙天麟（左）、顏若芳（右）。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠積極備戰年底公投，民進黨宣傳「四個不同意，台灣更有力」，近期黨公職紛紛加開說明會、懸掛布條和看板，不過，民進黨派系湧言會成員、台北市中山大同區市議員參選人顏若芳宣傳看板卻兩度遭人惡意破壞。對此，民進黨立委趙天麟、林楚茵等人19日與顏若率芳一起舉行記者會，要求警方嚴辦，也呼籲有心人士停止這類反民主暴行。

顏若芳指出，她設置於台北市大同區塔城街的宣傳看板至今已兩度被人破壞，第一次發生在本月13日晚上，第二次則是發生在18日下午，正好就是兩場電視公投說明會舉辦的日子，國民黨在公投上講不贏，只好頻頻以捏造錯誤資訊、激化社會對立的方式影響支持者，核四公投提案人黃士修甚至公開威脅台電核能處長，才讓支持者誤以為立場不同就可以破壞他人文宣，「這次是破壞看板，下次會是什麼？不需要一直這樣欺負人！」

趙天麟表示，公投宣傳看板連續遭人用利刃破壞，很明顯是政治意向的表達，尤其兩次事件都發生在電視說明會後，更讓人聯想到黃士修日前公然威脅反方代表身家安全的言行，國民黨與黃士修等正方代表不斷用暴力言語公開宣講，他們的支持者也在基層用暴力行為大搞破壞，這種行為非常不適切，除請國民黨立刻停止暴力言行，也呼籲台北市警方嚴加防範這種鼓吹暴力，遂行暴力的反民主行為。

林楚茵指出，這幾年國民黨越來越常激化社會對立，她在立法院也看到國民黨立委以鐵釘鎖門、咬人等方式表達訴求，這些行為透過公眾傳播產生了帶頭作用，演變成國民黨「博歹筊」的集體恐嚇暴行。民進黨提出「四個不同意，台灣更有力」是為了讓台灣更好，如果國民黨卻是要透過公投來亂台灣，甚至讓台灣變成暴力之國，受傷害的將會是全國人民。

台北市議員阮昭雄說，同一塊看板連續兩次遭人破壞，其背後是否有人指使或甚至涉及組織暴力，希望警方勿枉勿縱，同時他也要呼籲國民黨別再試圖製造對立與仇恨，因為仇恨沒辦法用來辯贏公投，好好向人民說清楚自己的想法才是正途。

新北市議員何博文強調，公投主要是針對事情來辯論，應該要理性思辨、共同討論，不管最後如何抉擇，都不應該有如此不理性的過程，現在宣傳看板連續遭人破壞，劃破的不只是看板，也劃破了人民言論自由的咽喉，希望國民黨主席朱立倫也能夠站出來，帶頭譴責黃士修與破壞看板者的暴力、恐嚇行為。

▼顏若芳布條兩度遭破壞。（圖／顏若芳提供）