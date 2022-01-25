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大湖草莓烏金黑磚鳳梨酥！全台5家特色伴手禮盒　還有五行米香餅乾

▲烏色咖啡 烏磚草莓鳳梨酥。（圖／業者提供）

▲烏色咖啡的烏磚草莓鳳梨酥。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

年節將至，又在為該買什麼伴手禮傷透腦筋了嗎？經典不敗牛軋糖、老少咸宜的米香餅乾、或是加入大湖草莓果乾的創新烏金黑磚鳳梨酥，盤點全台5家特色禮盒，親朋好友見面伴手一次備齊又不撞禮。

烏色咖啡「烏磚鳳梨草莓酥」
苗栗的特色咖啡廳－烏色咖啡，最招牌的則是呼應店名的烏色系列，使用台灣高山天然孟宗竹炭粉的烏色拿鐵或是韓風極致黑炸雞、烏色鬆餅與不論紅白青醬、清炒通通黑亮亮的特色義大利麵等。店家特別研製的伴手禮產品「烏磚鳳梨酥」，新春禮盒新口味更結合當地苗栗大湖草莓推出「烏磚鳳梨草莓酥」，好吃的鳳梨酥變得烏黑更是別具特色。

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▲女孩女孩工作室 五行米香禮盒。（圖／業者提供）

▲女孩女孩工作室的五行米香禮盒。（圖／業者提供）

女孩女孩工作室「五行米香」
位在新北金山老街的個性工作室「女孩女孩」以新舊交融的糕點受到討論，招牌商品之一的五行米香有白米花、黑米花以及金山地瓜片、蔓越莓乾、南瓜子，添加天然食材呈現五行元素，不僅風味特別還有漂亮的食物原色，顏色繽紛超適合拿來送禮。女孩女孩工作室現正推出多款人氣商品搭配的年節禮盒，除五行米香外還有使用北海道十勝直送四葉鮮乳製作的夏威夷豆海鹽牛奶糖、特選有機芝麻粉與法國進口發酵奶油製作的芝麻瑪德蓮等質感甜點。

▲韋樺墨魚客 黃金墨魚起司棒禮盒。（圖／業者提供）

▲韋樺墨魚客的黃金墨魚起司棒禮盒。（圖／業者提供）

韋樺墨魚客「黃金墨魚起司棒禮盒」
專營天然墨魚粉、濃縮墨魚汁等各式墨魚產品的韋樺墨魚客推出「金緻典藏-黃金墨魚起司棒禮盒」，嚴選各項天然頂級食材，以自家出產自豪的天然墨魚粉為首，搭配法國進口發酵奶油、美國原裝進口的NBA帕馬森起司、富礦物質的高純度岩鹽、台灣洗選直送土雞蛋等精選天然食材烤焙而成，入口只有濃濃天然起司奶香。

▲▼栗卡朵洋菓子工坊 金沙米菓。（圖／業者提供）

▲栗卡朵洋菓子工坊的金沙米菓。（圖／業者提供）

栗卡朵洋菓子工坊「米菓豆塔綜合禮盒」
標榜「美味、減糖、無負擔」的栗卡朵洋菓子工坊，年節推出多款堅果禮盒，老少咸宜的米菓豆塔綜合禮盒，主打的法式草莓夏威夷豆塔精選香氣濃郁的夏威夷火山豆，質地細膩、清脆可口，經過細心低溫烤焙8小時，保持豆子原始清甜、清脆口感，熬煮草莓果泥糖衣薄薄沾裹上每一粒夏威夷豆，點綴著草莓乾及酥鬆的塔皮，讓人一口接一口。

▲晶晶蛋糕城 冠軍牛軋糖。（圖／業者提供）

▲晶晶蛋糕城的冠軍牛軋糖。（圖／業者提供）

晶晶蛋糕城「冠軍牛軋糖」
雲林虎尾人車熙攘的中正路與仁愛路街口，有間已開業40餘年的傳統老店－晶晶蛋糕城，每年農曆春節前店裡全員出動趕工的是大家過年桌上不可或缺的冠軍牛軋糖、抹茶牛軋糖，可以吃到濃醇奶香味與堅果豆香，抹茶口味帶有濃厚茶香、咀嚼回甘，也是相當受歡迎的口味。傳統老店手工製作量產有限，想一嚐晶晶蛋糕城懷念滋味的粉絲可得提早購買。

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