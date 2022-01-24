男友送10年閨蜜項鍊「我們是家人」　她抗議被回：妳生日餐比較貴

▲男友送項鍊給10年的青梅竹馬，直到原PO看到女方發文炫耀才知道...（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友抱怨，男友有一個認識10年的青梅竹馬，每次見面都會親密勾手、擁抱，甚至溫馨接送情，讓她很不滿，但男友總是會說「我們是家人」，她也就姑且相信了。怎料近日她跟那位青梅竹馬的生日很接近，但男友只請她吃飯，卻瞞著她送那位「家人兼閨蜜」一條項鍊，讓她不禁想請益，大家會如何處理？她又該如何是好？

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，男友跟女閨蜜互動親暱，宛如情人一般，但每次都會強調「我們是家人」。前幾天，適逢她的生日，男友說今年請吃美式牛排餐廳，就不特別送禮了，她也欣然接受。沒想到，男友竟然送閨蜜一條項鍊，也沒事先跟她說，直到她看到女方PO限時動態炫耀才知道，感覺非常差。

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原PO認為，那個項鍊的包裝根本是送女朋友的等級，誰會這樣送禮物給普通朋友？為此，她跟男友抱怨，結果對方只是冷冷回覆「妳吃的餐廳還比較貴」，讓她不禁心寒「價錢根本不是重點阿，他光送東西（給閨蜜）沒先跟我說就已經很超過了...好奇各位遇到會怎麼處理呢？」

許多網友紛紛回應，「這個不正常了，你要是不接受小三，就趕快放生吧」、「我不相信男女有純友誼這種事」、「事實就是腳踏2條船」、「有些界線不能清楚劃分，那就算了吧」、「好可怕～你居然相信這種事」、「備胎，有時候意亂情迷時就用得到了」、「我寧願要禮物也不要吃飯」

還有人殘忍直言，「她是他的白月光，永遠在背後守護等她回頭的『家人』，這樣懂嗎？」、「其實也沒什麼，就妳的男友是她的萬年工具人罷了」、「千萬不要相信，我曾看過這種所謂的家人，實際上根本就是小三，最後還是上位了」、「少來家人那套，叫他們兩個不要在瞎掰了好嗎？是你男友把不到那個女的，不然就是被拒絕還想守候他一生，當10年工具人呵呵」掀起熱議。

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