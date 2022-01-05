婚禮上「閨蜜表情」變了！新娘翻舊照驚見警訊　崩潰：難怪離婚

▲美國女網友翻出婚禮照，驚見閨蜜表情不對。（圖／翻攝TikTok@karrishipman94）

記者吳美依／綜合報導

美國密蘇里州少婦凱莉（Karri Shipman）年僅18歲就出嫁，卻不幸以婚變收場，但直到最近翻出婚禮照片，才驚覺早有警訊。她指出，閨蜜們擔任伴娘時，臉色都非常難看，不禁感嘆，如果自己及早察覺不對勁，或許就能發現，這段婚姻根本就是一場錯誤。

▲凱利的閨蜜們見證婚禮，但表情都非常難看。（圖／翻攝TikTok@karrishipman94）



影片中，凱莉秀出自己身穿婚紗的美麗身影，以及一張證婚時的照片，而前夫已經被塗掉。接下來，她逐一放大3位閨蜜的表情，只見伴娘們手捧精緻花束，看起來卻相當痛苦。凱莉表示，「當每個人的臉上都寫著『妳根本不該結婚』，但妳還是這麼做了。她們是對的。」

網友們紛紛留言表示，雖然感覺有些抱歉，但還是忍不住笑了，「伴娘看起來悲痛欲絕」、「雖然妳的閨蜜們一臉厭世，至少還是待在妳身邊。」也有人有感而發，「哈哈哈，我的第一段婚姻就是這樣！」、「我剛和未婚夫分手，沒有踏上妳這條路。」、「我沒有為了一段糟糕的感情犧牲青春，我為此感到驕傲。」

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