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婚宴現確診足跡！台南新娘通知親友遭嫌「帶衰到」　衛生局回應了

▲台南市長黃偉哲強調，台南市出現COVID-19個案足跡，將展開精準、快速疫調及「三大啟動、保存醫療量能」措施，避免感染源擴大。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南喜宴日前傳出確診案例。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱、林悅／台南報導

高雄市爆發港埠群聚，其中一例案18212曾在發病前到台南參加喜宴，確診後卻只通知一起參加喜宴的同學，直到親友撥打1922詢問，全案才曝光。對此，婚宴新娘向台南市議員盧崑福控訴，衛生局要求他們通知當天在場的100多名親友去醫院篩檢，但現場明明有施行實聯制，政府不透過簡訊通知，反倒害他們逐一打電話時，被抱怨「帶衰到」，讓她覺得相當委屈。

高雄市確診個案18212於1月16日曾到台南市安平玄饌海鮮宴會館參加喜宴，當天席開10幾桌，市府除清消外，並緊急匡列571人，目前採檢結果皆為陰性。事後，新郎、新娘被台南市衛生局要求，向當天參加婚宴的100多人告知有確診足跡，須到醫院進行篩檢，但逐一通知後，親友家人卻是抱怨連連，認為自己參加婚宴卻被隔離，根本是被「帶衰到」。

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▲台南市議員盧崑福。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員盧崑福。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議員盧崑福表示，新娘向他投訴，不滿衛生局一通電話就要求他們要逐一通知親友，但當天喜宴現場明明有配合施行實聯制，政府透過簡訊就能通知出席者，但實際上卻只有2人收到，質疑實聯制是「做好看的嗎？」新人被隔離還要協助去通知沒收到簡訊的親友，甚至在大喜之日被人嫌「帶衰到」，叫人該如何接受。

台南市衛生局指出，對於新娘在通知過程遭受的委屈能夠感同身受，但喜宴場合有無落實實聯制才是重點，因有的人攜伴參加，但只有1人掃QR Code，有的人則只簽禮簿，並沒有掃QR Code，所以當防疫單位清查時發現掌握人數比實際桌數的人少時，為擔心有漏網之魚，造成防疫破口，才會請當事人協助通知親友，因惟有當事人才更清楚來賓的身分，這也是不得不的防疫作為。

▲▼台南市足跡 。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB）

▲案18212台南市活動足跡。（圖／台南市防疫記者會LIVE）

衛生局強調，其實防疫人員在做相關疫調建檔時，會針對匡列人員逐一通知、聯絡核實登錄，並不是把「通知」相關人員的責任推給當事人，只是希望在最短的時間內，請當事人也能協助，儘快通知相關人員進行篩檢，以維護相關人員的健康。

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