科技結合智慧醫療及保險　大台南地區客戶體驗大躍進

▲奇美醫院院長邱仲慶（中）、中國人壽總經理黃淑芬（左）、成大數位生活科技研發中心主任莊坤達，三方共同簽署合作意向書，未來大台南生活圈民眾能享有醫療結合科技、金融保險帶來便捷服務體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球數位科技發展的跨域整合趨勢日益盛行，新型態服務模式也隨之興起，農曆年關前奇美醫院、中國人壽與成大數位生活科技研發中心共同攜手，結合醫療、學術、科技及金融保險等不同領域之專業合作，開啟健康醫療結合金融保險及科技創新之生態圈理念發展，打造醫病關係及客戶服務全方位全新體驗。

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台南市副市長趙卿惠24日見證下，由奇美醫院院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬、以及成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達，三方共同簽署合作意向書，未來大台南生活圈民眾就能享有醫療結合科技、金融保險帶來的便捷服務體驗。

台南是台灣的文化古都，一直都是國內外觀光客旅遊的熱點，近年來，隨著南科的發展也帶動了不同產業升級的效應發酵，也讓台南呈現出不同以往的都市風貌，未來的城市發展潛力更是不容小覷。為了帶給市民更好的醫療及金融服務體驗，此次奇美醫院、中國人壽與成大數位生活科技研發中心共同攜手，從智慧醫療、遠距諮詢、數位創新及數據串接服務等項目展開交流與合作，積極開發跨領域的創新醫療照護服務模式，創造多贏的新里程碑。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示：奇美醫院的核心價值是「關懷、專業、效率」，秉持著這個理念，使奇美成為幸福的醫院，更在這次的合作上，實踐奇美醫院的核心價值，像是對於民眾的「關懷」：感同身受、給予民眾「專業」及「效率」：簡化中壽保戶保險理賠，免於奔波勞苦。讓醫療、保險、科技之間的整合，利用智慧科技助攻，共享綜合服務；智能技術新創，全方位守護！

中國人壽總經理黃淑芬表示：中壽一直長期在台南地區深耕，擁有為數眾多的保戶也不斷提供最優質的服務，奇美醫院是台南民眾尋求醫療服務的重要的醫院之一，而成功大學不論在全世界或是台灣都是具有高度學術地位的頂尖學府，此次能與奇美醫院、成功大學共同合作，是一個很難得的組合，也是希望結合三方優勢，將醫療照護與保險價值及科技創新共同融入服務場景，從諮詢、就醫、診療到理賠，提供全方位「保險×科技×醫療」旅程，創造更便民、創新的客戶體驗，相信此次跨域聯盟合作將再深化中國人壽於大臺南的在地關係，亦促進日後跨域發展更完整的合作模式。

成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達指出：結合保險、醫療與科技的創新服務，也對民眾的醫療訊息保護有著更高的要求，此次的三方合作，除了服務模式的創新以外，資安防護措施、個資法保護、醫院及保險公司實務作業需求也都是考量的重點，必須從資訊面、法規面、實務面進行全方位規劃才能兼顧服務創新和確保民眾的權益。成大的數位證書團隊提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，協助規劃符合醫院規定的發證流程、串接保險公司所需資料格式，在病人自主授權下，不同單位間將可快速、安全及有效地進行醫療數位資料授權與交換。

合作的三方都期待，藉由此次跨領域的創新醫療照護服務模式，提升台南地區的數位科技力、增加產業競爭力並帶給台南市民更完善的醫療體驗，創造府城產官學民多贏的新里程碑。