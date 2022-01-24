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社會 社會焦點 保障人權

男大生被高中女甩求復合　她的「廚師男友」撂2男談判出事了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名17歲女高中生跟19歲男大生交往2天後就告吹，回鍋再與31歲廚師交往，男大生卻苦苦求合，廚師夥同2名友人約他談判，才碰面就載走男大生「帶你去別地方聊聊」，警方獲報展開攔截，將廚師及2友人依妨害自由罪移送偵辦。

▲▼男大生當街被「請」上車聊聊，警方展開圍捕，將林姓廚師（白衣）及2名友人依妨害自由罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男大生當街被「請」上車聊聊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，黃姓女高中生跟林姓廚師分手，隨即搭上廖姓男大生，2人才交往2天，黃女就提分手，男大生不願短暫戀情告終，苦苦哀求復合；沒多久黃女又回鍋跟林姓廚師復合，廚師為了女友，約了男大生出來談判。

▼男大生當街被「請」上車聊聊，警方展開圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼男大生當街被「請」上車聊聊，警方展開圍捕，將林姓廚師（白衣）及2名友人依妨害自由罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日晚間6時許，雙方約在蘆洲區永樂街38巷前碰面，林姓廚師還找來21歲蔡男、21歲曾男開車到場助陣，才剛碰面，林男要求男大生坐上車「帶你去別的地方聊聊」，整個過程被路人目擊，擔心是擄人事件，趕緊報警。

▲▼男大生當街被「請」上車聊聊，警方展開圍捕，將林姓廚師（白衣）及2名友人依妨害自由罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘆洲警分局獲報後不敢大意，立即調閱監視器以車追人，在長安街、永安南路攔截林男小客車，將4人帶回偵訊，事後男大生未提出告訴，但警方仍將林姓廚師及2名友人依刑法妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼林姓廚師（白衣）及2名友人依妨害自由罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼男大生當街被「請」上車聊聊，警方展開圍捕，將林姓廚師（白衣）及2名友人依妨害自由罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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