為爭18歲正妹！前後任男友帶刀談判　飛車追逐撞上無辜轎車2人傷

▲中和凌晨爆發街頭追逐戰，一輛無辜轎車遭到撞擊，車頭、車尾全爛。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區24日凌晨2時許，景平路151巷口突然傳出「碰！」巨大撞擊聲，一輛白色轎車被另一輛車高速從後方撞上，警方獲報到場，發現現場有一群年輕人相互叫囂拉扯，經初步了解，該起事件起源於感情糾紛，2名男子為了一名18歲的妙齡正妹，竟爭風吃醋持刀傷人，還當街飆車上演追逐戰，中途卻撞車，正妹與開車的前男友雙雙掛彩。警方事後帶回11名涉案犯嫌，全案將依公共危險、聚眾鬥毆等罪偵辦。

▲遭撞的轎車車尾嚴重變形（上），而肇事的白色轎車（下）車頭受損。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，18歲的盧姓女子與現任的劉姓男友（20歲）、張姓前男友（21歲）因感情糾紛，雙方相約在凌晨1時30分，於華新街展開談判，張姓前男友與盧女、沈姓友人等4人赴約，而劉男則找來葉男等6人到場，情敵見面分外眼紅，雙方一言不合爆發衝突，張男在混亂間，掏出刀械刺傷葉男後，隨即開車載著盧女逃離。

劉男等人見到葉男受傷，且現任女友又被人載走，立即分騎多輛機車載著傷者，沿路追趕張男，而張男駕車行經景平路151巷口時，追撞上前方一輛等紅燈的白色轎車，造成白車車尾嚴重凹陷，整輛車衝上人行道撞上標誌桿，而張男的轎車在肇事後，繼續往前行駛一小段距離後停下，車上的張男及盧女因車禍撞擊受到輕傷。

▲現場地面及機車上留有血跡與血衣。（圖／記者游宗樺攝）

劉男等人眼見對方撞車，立即下車展開對峙、叫囂，附近民眾以為發生行車糾紛趕緊報警，警方獲報後，將現場民眾全數帶回，並將肇事車上的2名傷者送醫救治，此外，由於葉男右手臂遭刀刃劃傷，警方在路邊機車上尋獲血衣，路中也發現大灘血跡，所幸送醫救治後暫無生命危險。警方已將雙方共11名涉案犯嫌帶回調查，全案將依公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。