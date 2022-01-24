16名台商赴海基會替林懷陳情　詹志宏：願提供法律上協助

▲長沙台胞投資企業協會前會長林懷。（資料照／ETtoday）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸台企聯榮譽總會長張漢文24日下午率16名台商代表赴海基會，就長沙台協前會長林懷違反選罷法被判刑一事陳情，希望海基會能提供林懷法律上的協助。對此，海基會秘書長詹志宏回應，「海基會願意全力協助。」

台商代表們向詹志宏表示，希望希望海基會可以邀請該會具有相關經驗與專業的財經法律顧問，提供林懷的律師必要法律建議，協助林懷保障其權益。

對於台商們的陳情，詹志宏承諾，「海基會願意全力協助。」

▼海基會秘書長詹志宏。（圖／海基會）



另外，詹志宏還說，長久以來，在大陸投資的台商朋友們，對於中國大陸的經濟發展與人民穩定就業，發揮了相當重要的作用，並扮演相當關鍵的角色，「尤其，過去30年來，在兩岸關係特殊限制下，在中國大陸各地經營事業的台商會長們，對於兩岸人民在交流過程遭遇的各式各樣問題，熱心服務、義務提供協助，更是貢獻良多，許多民眾終身感念在心。」

林懷等5名台商被控於2020年總統大選前，拿了對岸的資金，在大陸當地辦餐會替國民黨總統候選人韓國瑜造勢，並招待食宿、補助機票動員台商返台投票。台北地院日前依違反選罷法，判林懷3年10個月徒刑、另4人各1年8個月徒刑。