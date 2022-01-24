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快來申請！勞動部出錢挺企業育才　最高補助350萬元

▲勞動部推出等5項人才培育補助措施，經費最高可補助350萬元，鼓勵企業善用政府資源儘快申辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部推出等5項人才培育補助措施，經費最高可補助350萬元，鼓勵企業善用政府資源儘快申辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部推出「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」、「小型企業人力提升計畫」、「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」5項人才培育補助措施，經費最高可補助350萬元，鼓勵企業善用政府資源儘快申辦。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，各項計畫適用於不同規模的企業或是補助特定年齡層之訓練對象，例如：「企業人力資源提升計畫」為補助員工數51人以上的企業自行辦理在職勞工訓練，依申請之訓練類型不同最高補助200萬元，若企業為員工數51人以上且受貿易自由化影響，即可申請最高補助350萬元的「充電起飛計畫」；另員工數若未滿51人的企業，則可申請「小型企業人力提升計畫」，由專業顧問團隊到場規劃客製人才培訓課程，並由政府支付全額訓練費用。

劉邦棟指出，2021年雖受新冠疫情影響，但企業對於人力資源培育仍有高度需求，前述3項計畫雲嘉南轄區共有600家次企業申請，開辦近5000門課程，逾6萬人次在職勞工受惠提升職能，其中專營客製化烘焙生產線設備的銓麥企業，已申請「充電起飛計畫」三年，透過計畫申請尋求專家學者為員工開辦研發創新等課程，使生產效率及產品質量皆有顯著提升；另申請「小型企業人力提升計畫」三年的黑草行銷（桃城雞排），透過顧問客製化輔導擬定數位行銷策略及顧客服務管理等訓練課程，已從單店擴大發展至開放加盟。

▲勞動部推出等5項人才培育補助措施，經費最高可補助350萬元，鼓勵企業善用政府資源儘快申辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另因應就業市場勞動力高齡化趨勢，勞動部於2020年頒布施行《中高齡者及高齡者就業促進法》，以提升中高齡者勞動參與並促進高齡者繼續就業，其中「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」係為鼓勵企業指派中高齡者及高齡者勞工參訓，並補助其70％的訓練費用，歡迎各事業單位踴躍申請，以提升中高齡者及高齡者勞工職能，將高齡者勞動力續留職場創造勞雇雙贏。

劉邦棟提醒，補助企業培訓在職員工課程範圍多元廣泛，除企業自行開辦課程外，亦可派任員工受訓，且配合國家重大政策，課程若為「數位國家-創新經濟發展方案」、「新南向政策推動計畫」、「台灣AI行動計畫」及「五加二產業」等政策性課程，外派訓練最高補助70％，相關計畫內容可上雲嘉南分署官網或勞動力發展署專案計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw)查詢。

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