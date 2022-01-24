快訊／今本土15例、境外36例！礁溪長榮鳳凰「再增4員工確診」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增15例本土個案、36境外移入，其中有8例是高雄港相關、4例是宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，2例是亞旭相關，另1例是聯邦銀行行員家人。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(20例)、帛琉及印尼(各2例)、香港、越南、荷蘭、海地、菲律賓、多明尼加及比利時(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,463,663例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,444,547例排除)，其中18,376例確診，分別為3,404例境外移入，14,918例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計119例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

亞旭案源頭為案18220移工，1/9到西堤用餐未掃實聯制，也沒有病識或警覺，直到1/21採檢驗出陽性，但病毒已在社區擴散。

而目前遠雄自由貿易港區正在擴大採檢，園區範圍相當大，約45公頃，根據遠雄公司的評估，港區內其他貨運站、物流區、倉儲區等約有4,500人，今開始要進行第二輪的擴大採檢範圍；另外相關的貨運承攬業者、報關行、物流車隊貨車司機等往來人員，則列為第三輪擴大採檢範圍。

▲1/24新增確診。（圖／指揮中心提供）