被林延鳳控「忽視防疫規定」跑好幾攤　蔡炳坤：「是依序」非群聚

▲士林北投參選人林延鳳表示，台北市副市長蔡炳坤一天好幾攤，帶頭違反防疫規定。（圖／林延鳳提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇於22日宣布，即日起宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香等活動，所有民選公職人員及政府官員禁止跑攤；但民進黨士林、北投區市議員參選人林延鳳24日表示，台北市副市長蔡炳坤23日到人潮聚集的北投市場與民眾接觸，忽視內政部防疫規定。

林延鳳24日表示，有民眾向她陳情，蔡炳坤23日親自來到北投市場參加新春揮毫活動，在近期士林、北投都有傳出確診案例，確診足跡持續增加的情況下，蔡炳坤現身和大家接觸是不當的示範，也沒有身為防疫指揮官的自覺。

林延鳳提及，自己原先預計在年前至士林北投的菜市場和大家拜年，但是配合防疫就先展緩所有的行程，現階段不分黨派應該要團結防疫，呼籲蔡炳坤減少參與這種跑攤活動，以身作則，共同遵守防疫的規定。

對此，蔡炳坤24日上午受訪時回應，23日上午是國民黨台北市議員汪志冰的寒冬送暖，下午則有民進黨台北市議員張茂楠的活動，並非只有他到場，且現場並非集中式活動，而是民眾依序領取過年要用的白米、雞肉，並且替有需要的民眾寫春聯，「那不是一個群聚的活動，是依序的。」

蔡炳坤指出，過年前要思考、關懷社會中低收市民，並想想如何在寒冬中送溫暖；一開始議員辦活動前有考慮，不要出現群聚問題，所以23日看了一下，發送過程比市場還安全，「現在也還沒做限制，我覺得看待事情不要無限上綱，我覺得社會該做的事還是要做，但防疫作為還是最優先要考量的。」

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）