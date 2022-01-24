　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被林延鳳控「忽視防疫規定」跑好幾攤　蔡炳坤：「是依序」非群聚

▲▼士林北投參選人林延鳳表示，台北市副市長蔡炳坤一天好幾攤，帶頭違反防疫規定。（圖／林延鳳提供）

▲士林北投參選人林延鳳表示，台北市副市長蔡炳坤一天好幾攤，帶頭違反防疫規定。（圖／林延鳳提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇於22日宣布，即日起宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香等活動，所有民選公職人員及政府官員禁止跑攤；但民進黨士林、北投區市議員參選人林延鳳24日表示，台北市副市長蔡炳坤23日到人潮聚集的北投市場與民眾接觸，忽視內政部防疫規定。

林延鳳24日表示，有民眾向她陳情，蔡炳坤23日親自來到北投市場參加新春揮毫活動，在近期士林、北投都有傳出確診案例，確診足跡持續增加的情況下，蔡炳坤現身和大家接觸是不當的示範，也沒有身為防疫指揮官的自覺。

林延鳳提及，自己原先預計在年前至士林北投的菜市場和大家拜年，但是配合防疫就先展緩所有的行程，現階段不分黨派應該要團結防疫，呼籲蔡炳坤減少參與這種跑攤活動，以身作則，共同遵守防疫的規定。

對此，蔡炳坤24日上午受訪時回應，23日上午是國民黨台北市議員汪志冰的寒冬送暖，下午則有民進黨台北市議員張茂楠的活動，並非只有他到場，且現場並非集中式活動，而是民眾依序領取過年要用的白米、雞肉，並且替有需要的民眾寫春聯，「那不是一個群聚的活動，是依序的。」

蔡炳坤指出，過年前要思考、關懷社會中低收市民，並想想如何在寒冬中送溫暖；一開始議員辦活動前有考慮，不要出現群聚問題，所以23日看了一下，發送過程比市場還安全，「現在也還沒做限制，我覺得看待事情不要無限上綱，我覺得社會該做的事還是要做，但防疫作為還是最優先要考量的。」

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
星巴克今起「全品項買一送一」！　限時2天
「差一個轉角」無法探望失智母！　女星一路哭回台北
比通訊行貴2千！內行曝「好市多買iPhone」1點完勝
本土爆發升三級？　醫憂「3行業」斷崖式衝擊
快訊／蘆洲男染疫　匡列20人採檢出爐
網轟「海漂蘭姆酒賣盤子價！」　台酒回問：我們碼頭工月領1萬3
快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高
首日開放換新鈔！　現場人潮曝　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統、國安幕僚不好當　蔡英文吐真心話：燒腦又耗體力

台酒挨批「立陶宛蘭姆酒」比大陸貴4倍　林俊憲反問：100多敢喝？

被林延鳳控「忽視防疫規定」跑好幾攤　蔡炳坤：「是依序」非群聚

快訊／蘆洲男跟台北確診者「同桌」染疫　匡列20人採檢出爐

快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

快訊／本土案例激增　侯友宜下午親上火線開記者會

隨到隨打！北車今起換BNT、AZ上場　1、2劑拿200元商品卡

快訊／立院三讀酒駕罰責加重50% 　首犯未肇事可判3年罰30萬元

快訊／酒駕10年內2次累犯公布姓名照片　乘客連坐最重罰1.5萬

春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

黑狗國道上被撞無助癱倒路中　司機一把抱上車30秒救援成功

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

幼柴在家不給抱！去醫院超乖　窩助理姐姐懷裡...打針秒搞定

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

總統、國安幕僚不好當　蔡英文吐真心話：燒腦又耗體力

台酒挨批「立陶宛蘭姆酒」比大陸貴4倍　林俊憲反問：100多敢喝？

被林延鳳控「忽視防疫規定」跑好幾攤　蔡炳坤：「是依序」非群聚

快訊／蘆洲男跟台北確診者「同桌」染疫　匡列20人採檢出爐

快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

快訊／本土案例激增　侯友宜下午親上火線開記者會

隨到隨打！北車今起換BNT、AZ上場　1、2劑拿200元商品卡

快訊／立院三讀酒駕罰責加重50% 　首犯未肇事可判3年罰30萬元

快訊／酒駕10年內2次累犯公布姓名照片　乘客連坐最重罰1.5萬

春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

怕家人染疫！加拿大郵差自備N95口罩上班　卻遭停職處分

龍應台沈迷iPad繪圖「常畫到天亮」　首部圖文書公開30個獨處方法

總統、國安幕僚不好當　蔡英文吐真心話：燒腦又耗體力

本土確診爆發　盧秀燕宣布：台中216院所春節也能打疫苗

完全沒殺價！林口中古屋「開價＝成交價」太夯　網揭房市廝殺實況

「14號留在兄弟」王勝偉改披3號目標第3座冠軍

台酒挨批「立陶宛蘭姆酒」比大陸貴4倍　林俊憲反問：100多敢喝？

《全明星3》黃沐妍：MVP該是藍隊，亂頒！　網怒出征…深夜600字道歉

一槍射中野豬！男反被獵物凶狠「咬斷股動脈」　父親面前爆血慘死

確診者吃周氏蝦捲「足跡圖1句備註」曝2含意！鄉民抖：外縣市注意

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

快訊／本土案例激增　侯友宜下午親上火線開記者會

快訊／立院三讀酒駕罰責加重50% 　首犯未肇事可判3年罰30萬元

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

快訊／蘆洲男跟台北確診者「同桌」染疫　匡列20人採檢出爐

快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

快訊／酒駕10年內2次累犯公布姓名照片　乘客連坐最重罰1.5萬

蔡英文「經國牌」透露三大訊息　李艷秋嘆：國民黨還剩什麼？

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

快訊／蘆洲爆確診「曾到台北用餐」　衛生局緊急疫調

2張圖看病毒全面擴散！　北市府：比諾富特嚴重

注意！北車莫德納隨到隨打只剩2天　24日起換BNT、AZ上場

快訊／蘆洲男病毒量高　侯友宜證實：跟台北確診者「同桌共餐」

更多熱門

相關新聞

南警檢肅治平7人全送看守所過年

南警檢肅治平7人全送看守所過年

台南市警局為淨化春節前治安，全力展現打擊犯罪之決心，於1月17日起規劃連續一週同步掃黑專案行動，動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案，執行成效良好。

新光輪群聚累積42例　旗津人快來5篩檢站採驗

新光輪群聚累積42例　旗津人快來5篩檢站採驗

快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

輝瑞CEO最新預測　世界數月後接近正常

輝瑞CEO最新預測　世界數月後接近正常

快訊／隔一天YG又有男團WINNER成員確診！

快訊／隔一天YG又有男團WINNER成員確診！

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔡炳坤林延鳳春節防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

百萬網紅2年前賣年菜「結果臭酸」！

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

「立陶宛萊姆酒」來台貴3.6倍！網傻：世界大盤子

趁大掃除斷捨離！命理專家曝9大必丟物

今轉雨！年假全台變天時間曝　下波強冷空氣探10度

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早就要看到匯款」！

初四前謹慎發言！唐綺陽提醒「水逆橫亙過年」

春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

「全明星雙帥」主持3個月遭撤換！陳漢典接收

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

壯男頭頸疼痛半個月　刮痧一半心臟驟停

更多

最夯影音

更多
澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」
獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面