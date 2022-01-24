終於等到！麥當勞早餐「薯餅」回來了　加碼吃限定金迎招財堡

▲麥當勞薯餅回來了，加碼吃春節限定金迎招財系列。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等逾2周了！台灣麥當勞今（24）日宣布早餐「薯餅」回來了，全門市即起恢復正常供應，相關有含薯餅系列產品通通吃得到，並加碼祭出每年春節必吃的「金迎招財系列」，其中，必吃夾酥脆薯餅搭配多汁肉排的「金迎招財薯來堡」，大口咬下超滿足，即日起至2月22日限量販售，期間購買系列漢堡還送紅包袋。

1月7日起因航運不穩關係，麥當勞門市接連貼出暫時停賣公告，「因全球航運不穩，薯餅相關產品暫停供應。」就連自助點餐機也顯示「薯餅暫停供應」。對此，業者當時表示已正積極調度中，預計1月下旬完成補貨，2周過去終於等來好消息，「薯餅」即日起正式恢復供應，麥粉們又能吃到這罪惡美味。

▲酥脆薯餅搭配大塊肉排超罪惡。

同步推出每年春節必吃的「金迎招財堡系列」，其中，「金迎招財薯來堡」有牛、雞口味，大口咬下不僅能吃到酥脆薯餅，還有大塊肉排淋上黑胡椒醬搭配新鮮洋蔥，罪惡爆表，另一顆是「金迎招財福堡」則少了薯餅，但同樣吃得到厚實肉排，即日起至2月22日限時回歸或售完為止，期間凡購買該系列套餐就送「好運紅包袋」1份，數量有限、送完為止。

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