本土爆發升三級？醫憂「這3行業」斷崖式衝擊　優劣一次看

▲會不會升三級網友議論紛紛，指揮官陳時中指出目前維持加強版二級警戒。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情在農曆春節前升溫，昨（23）日再增52例確診，且多點開花，宜蘭也首度出現病例。外界關心為防堵疫情，是否會升三級警戒？指揮中心指揮官陳時中表示，目前維持加強版二級警戒，但會滾動檢討。台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅針對二級及三級分析優劣，若提升警戒，雖能避免染疫人數驟升，卻勢必對3行業產生「斷崖式」影響。

行政院長蘇貞昌昨中午視察中央流行疫情指揮中心。會前受訪時表示，Omicron病毒傳播非常快速，瞬間全世界都變成Omicron病毒，「它的特性是傳播快速，但是都比較是輕症、甚至於無症狀，台灣的情形也是一樣」，呼籲全體國人同胞「戒慎不必恐懼」。

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陳時中下午在記者會也呼應此說法，被問及過年是否還能返鄉？他表示，「生活總是要顧」，跟家人團聚也是重要親情一環，且目前還沒有嚴重到不能跟家人見面。

▲指揮官陳時中強調，會滾動式檢討警戒是否升級。（圖／指揮中心提供）

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅在粉專《吃病》指出，Omicron具有「4個超級特質」，使其能夠橫掃全球，包括傳播速度超級快、阻斷傳播超級難、需住院率超級低以及疾病死亡超級少。

至於該從二級提升至三級警戒嗎？許秉毅認為，面對Omicron變種病毒的挑戰，作戰思維必須與應付傳統新冠病毒有所不同，考量面應涵蓋醫療面、經濟面及教育面。若採取三級警戒，勢必會對餐飲、旅遊及航空業的營收產生「斷崖式」影響；學生教育品質也會跟著下滑，不過倒是可以讓染病人數不會驟升太快。

然而，相對的民眾就醫方便性也會下降。許秉毅說，Omicron以外的疾病，包含癌症之早期診斷與治療可能延誤，同時失業衍生精神疾病、家暴與自殺會增加；另外，患者住院後，也難以與家人及朋友見面。

▲醫師認為若全民普遍接種疫苗，提升覆蓋率，遵守防疫新生活，維持二級警戒是較佳選擇。（示意圖／記者李毓康攝）

反觀若維持二級警戒，許秉毅分析，染疫人數可能快速增加，但若大多數民眾能接種疫苗，且無症狀或輕症者能送檢疫所觀察治療，需住院之重症者應不至於太多，也不會造成醫療系統崩潰。

他認為「保持二級警戒」，提升疫苗覆蓋率，大家嚴守社交距離、戴口罩、不摸眼鼻口、重症送醫、無症狀或輕症者送檢疫所，可能是較佳的選擇。