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本土爆發升三級？醫憂「這3行業」斷崖式衝擊　優劣一次看

▲▼ 三級警戒滿月 北車周邊空拍 。（圖／記者湯興漢攝）

▲會不會升三級網友議論紛紛，指揮官陳時中指出目前維持加強版二級警戒。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情在農曆春節前升溫，昨（23）日再增52例確診，且多點開花，宜蘭也首度出現病例。外界關心為防堵疫情，是否會升三級警戒？指揮中心指揮官陳時中表示，目前維持加強版二級警戒，但會滾動檢討。台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅針對二級及三級分析優劣，若提升警戒，雖能避免染疫人數驟升，卻勢必對3行業產生「斷崖式」影響。

行政院長蘇貞昌昨中午視察中央流行疫情指揮中心。會前受訪時表示，Omicron病毒傳播非常快速，瞬間全世界都變成Omicron病毒，「它的特性是傳播快速，但是都比較是輕症、甚至於無症狀，台灣的情形也是一樣」，呼籲全體國人同胞「戒慎不必恐懼」。

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陳時中下午在記者會也呼應此說法，被問及過年是否還能返鄉？他表示，「生活總是要顧」，跟家人團聚也是重要親情一環，且目前還沒有嚴重到不能跟家人見面。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中強調，會滾動式檢討警戒是否升級。（圖／指揮中心提供）

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅在粉專《吃病》指出，Omicron具有「4個超級特質」，使其能夠橫掃全球，包括傳播速度超級快、阻斷傳播超級難、需住院率超級低以及疾病死亡超級少。

至於該從二級提升至三級警戒嗎？許秉毅認為，面對Omicron變種病毒的挑戰，作戰思維必須與應付傳統新冠病毒有所不同，考量面應涵蓋醫療面、經濟面及教育面。若採取三級警戒，勢必會對餐飲、旅遊及航空業的營收產生「斷崖式」影響；學生教育品質也會跟著下滑，不過倒是可以讓染病人數不會驟升太快。

然而，相對的民眾就醫方便性也會下降。許秉毅說，Omicron以外的疾病，包含癌症之早期診斷與治療可能延誤，同時失業衍生精神疾病、家暴與自殺會增加；另外，患者住院後，也難以與家人及朋友見面。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師認為若全民普遍接種疫苗，提升覆蓋率，遵守防疫新生活，維持二級警戒是較佳選擇。（示意圖／記者李毓康攝）

反觀若維持二級警戒，許秉毅分析，染疫人數可能快速增加，但若大多數民眾能接種疫苗，且無症狀或輕症者能送檢疫所觀察治療，需住院之重症者應不至於太多，也不會造成醫療系統崩潰。

他認為「保持二級警戒」，提升疫苗覆蓋率，大家嚴守社交距離、戴口罩、不摸眼鼻口、重症送醫、無症狀或輕症者送檢疫所，可能是較佳的選擇。

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