今轉雨！年假「全台變天」時間曝　下波強冷空氣探10℃

▲氣象局今晨對8縣市發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六各地有雨，周日（小年夜）強冷空氣南下，周日晚至下周一（除夕）晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

濃霧特報：桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣

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中央氣象局今天（24日）清晨對8縣市發布「濃霧特報」，今西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，桃園、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及屏東已出現能見度不足200公尺的現象，新竹、苗栗、南投、高雄及金門能見度亦較低，請注意。

▼今水氣增多。（圖／氣象局）



氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風增強，加上華南雲雨區東移，降雨較廣，北部、東半部和部分中部及南部山區多少有點下雨；這波東北季風影響到周三，冷空氣滿弱的，北台灣整天涼涼的，預估各地低溫16度、少部分地區15度。

劉沛滕說，周二、周三僅剩北部、東半部迎風面部分降雨，範圍不大，以基隆北海岸和宜蘭雨勢較明顯；周四東北季風減弱，溫度稍稍回升，轉吹偏東風，東半部和部分恆春半島、大台北東側山區及基隆北海岸有降雨。

劉沛滕表示，周五鋒面接近及南方雲系北移，是這周水氣最多的一天，降雨較廣、較明顯，全台都可能下雨；周六鋒面慢慢通過，東北季風增強，迎風面容易下雨，這波冷空氣會比這幾天溫度稍低一些，預估低溫接近14、15度。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二微弱東北風影響，西半部易有霧，中部以北有局部小雨，東半部有局部短暫雨，冷空氣很弱，中部以北略轉涼，南部白天舒適早晚涼。



吳德榮分析，周三、周四天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部有局部短暫雨的機率；周五南海低壓的水氣輸入，降雨範圍由南向北逐漸擴大；周六鋒面挾南海低壓的水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮提醒，周日（小年夜）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，北部及東半部仍有局部雨，周日晚至下周一（除夕）晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度；除夕、下周二（初一）乾空氣南下，各地晴朗穩定，除夕白天有陽光不覺冷，初一白天續回暖，但夜間有強輻射冷卻加成，初一晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫；下周三（初二）下一波鋒面影響，天氣再轉變。



吳德榮指出，美國（GFS）模式模擬，周五、周六南海的水氣大多通過巴士海峽，之後的模擬冷空氣的強度較弱及下一波鋒面抵達時間較早，與歐洲模式有顯著差異；顯示模式因理論限制有不確定性，故尚不宜遽下定論，應繼續觀察模式的調整。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

