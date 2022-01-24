1張圖看懂「隨到隨打1、2劑疫苗」怎麼查　指揮中心教2選1

▲想打1、2劑的人可到疾管署網頁查詢「隨到隨打」接種點。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

近來第3劑疫苗搶約，1922平台不提供1、2劑預約，到底要到哪才能打前2劑？中央流行疫情指揮中心提供1張圖，讓民眾馬上可查「隨到隨打站」，只要上網點進去，再依個人情況，選擇COVID-19疫苗接種院所地圖，或COVID-19接種院所查詢。

由於部分民眾不解，現階段哪裡能打到第1、2劑疫苗？指揮中心發言人莊人祥說明，以前沒預約系統，都藉由「地圖」查詢，各縣市能各自接種前3劑，確實系統上路，要找打1、2劑的資訊比較困難。莊人祥指出，考量此不便，民眾只要到疾管署網頁，在最上方看到COVID-19 防疫專區，點進去，選擇「COVID-19疫苗」，再從該格進入，並選擇「COVID-19疫苗接種院所」。

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▲1張圖看懂如何查詢哪有隨到髓打站。（圖／指揮中心提供）



點入「COVID-19疫苗接種院所」後，會看到COVID-19疫苗接種院所地圖，和COVID-19接種院所，可經由這2種選項查詢。以接種院所為例，會有各縣市連結，並清楚顯示「隨到髓打」接種點，各縣市衛生局也會陸續將相關最新資訊建立在連結裡。

不少人還沒預約到第3劑，莊人祥指出，第21期1月26日至28日會在1922平台開放預約，2月7日至2月13日接種。另外，有些人在國外打了1或2劑疫苗，回國後雖在衛生所登入接種資料，預約系統卻沒有，莊人祥表示，1922會更新，21期後便匯入資料庫，若返台國人想接種第3劑，只要符合資格並打過2劑，26至28日一樣能到1922預約。