Omicron+Delta夾殺！北京「9天43人染疫」外溢3省　多與冷鏈有關

▲北京疫情仍在擴散，23日新增6例本土確診和2例無症狀感染。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京此輪新冠疫情累計43人感染，涉及Omicron和Delta兩種變種株，已外溢至3省4地，涉及山東濟南和聊城高唐、山西大同、河北保定安新多地，且大部分與冷鏈有關。

據《健康時報》報導，北京22日下午4時至23日下午4時，新增5例本土確診病例、4例本土無症狀感染者。至此從15日以來，北京已累計報告本土感染者43例，其中確診病例33例、無症狀感染者10例。

北京本輪疫情已外溢至3省4地，涉及山東濟南和聊城高唐、山西大同、河北保定安新多地，且大部分與冷鏈有關；涉及兩個不同感染來源，一個是國際郵件引發的聚集性疫情，為Omicron變異株關聯疫情；另一個就是由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情，為Delta變異株關聯疫情。

截至目前，北京市有高風險地區1個，為豐台區玉泉營街道萬柳園小區；有中風險地區2個，為豐台區新村街道怡海花園恆豐園、房山區長陽鎮北廣陽城大街8號。目前，豐台區已於1月23日開啟全區核酸檢測。

▲ 北京新發地海鮮市場2020年爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

據《健康時報》不完全統計，自2020年初疫情發生以來，有6起本土聚集性疫情的源頭為進口冷鏈產品，其中「天津生態城疫情」與進口冷凍豬頭有關、「青島港疫情」與進口冷凍鱈魚有關、「北京新發地疫情」與進口冷凍鮭魚有關。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火20日提醒，要盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品；如需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購，進口冷鏈食品可通過掃描「北京冷鏈」追溯碼查看產品檢測檢驗和追溯資訊。