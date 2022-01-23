2張圖看病毒全面擴散！　北市府：比諾富特嚴重

▲聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

本土新冠疫情延燒，對於疫情狀況，北市聯合醫院副總院長璩大成23日在疫情記者會中表示，把目前的情況跟上一波疫情做比較，華航機組、諾富特事件就可以看到，當時雖然狀況很複雜，但現在光是桃機案、西堤案，數量就遠高於當時。

璩大成指出，歷史是最好的老師，敵人會從原路進攻，這是市長柯文哲名言，「我們把目前的情況跟上一波疫情做比較，華航機組、諾富特事件就可以看到，當時雖然狀況很複雜，但現在光是桃機案、西堤案，數量就遠高於當時。」

璩大成分析，把當時的情境跟上一波台北市的疫情做比較，在圖一粉紅色的部分，大家聚焦在境外移入，但現在境外移入的量是當時的數十倍，在旁邊藍色的部分，境內的部分，確實是有些個案，但嚴格來說都是事後發現，從5／13回推，這些人其實是這個時間點內就發病，其中兩個紅色框框的部分，是事後5／13才被和平醫院篩檢出來，回朔之後，其他個案才陸續採檢出來。

▼諾富特、華航確診個案分布。（圖一／北市府提供）



璩大成表示，包含華航機場事件、西堤事件量都非常的大，境外移入的量也非常大，境外、北市的足跡案也越來越多，這兩天北市也發生本土案件，「山雨欲來風滿樓，真的要非常小心。」

璩大成指出，北市的儀錶板中顯示，這幾天民眾對大眾交通運輸系統的使用量也在下降，這是好事情，自發性地減少去公共場所，圖二可以看到桃園機場確診案，中間36就是西堤確診個案，向右下角延伸，可以看到大同某診所個案，該案就是北市前幾天非常忙碌的、同樣去西堤聚餐的三位父子。

▼桃園機場確診個案分布。（圖／北市府提供）



璩大成表示，分成父親線跟子女線，父親有症狀去診所看診，傳染給70幾歲老太太，老太太的孫子在附近的國中小上課，「這個不得了，匡列了數百人篩檢。」他指出，也因為小孩間的傳染，一個學生的家長也因此確診，就是在東吳借教室上課的爸爸，連夜篩檢數百人，所幸暫時控制下來，特別感謝家用快篩。

璩大成分析，從這兩天的案件，可以看到敵軍越來越接近，昨天就2例台北市案，一例是學生，從高雄放寒假回來，沿著縱貫線騎車到台北，也是造成一系列緊張，家人也被傳染，畢竟還是從其他縣市移回來。

更緊張的是另一例，昨天發現一位房仲的妹妹在餐廳，同餐的朋友也都確診，目前來源還不太清楚，早上又發現宜蘭有疑似案例，雖然跟北市案例沒關係，但各縣市案例越來越多，北市最擔心的也是有了不明來源的本土案例，有症況麻煩買自用快篩，陽性就打1922等專線，給予指導、就醫。