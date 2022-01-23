正妹當比基尼咖啡師！店員都穿丁字褲　她客製「一杯尿」賣2千元

▲美國一名成人女模分享她曾在比基尼咖啡店上班的奇怪經歷。（圖／翻攝自推特／@mdsykes7，下同）

記者張寧倢／編譯

美國成人女模Maddie日前受訪時透露了自己曾經是一名「比基尼咖啡師」，工作內容其實和一般咖啡廳相同，只是店內員工會穿著性感暴露的制服，例如造型胸貼與丁字褲。她提到，有許多顧客會提出奇怪的要求，而她自己就曾經用100美元（約新台幣2770元）賣一杯尿液給客人。

根據《每日星報》報導，身材姣好的成人女模Maddie目前在OnlyFans經營帳號，向付費訂閱者提供色情內容。她日前在一檔名為「No Jumper」的podcast節目上透露，此前她曾在奧勒岡州波特蘭一家比基尼咖啡廳工作長達兩年，店裡的員工上班都必須穿著性感服裝，例如，上半身只有造型胸貼，下身搭配丁字褲，然後一邊製作咖啡。

Maddie說，這類店家通常會滿足那些不尋常的要求，以吸引顧客上門，但她覺得這樣很棒，「我以前也賣過我的尿液給別人喝。」主持人聽了震驚地打斷她，「在工作的時候？不可能吧。」Maddie解釋，當時是一名男性客人主動向她索取尿液，她尷尬得瞬間臉紅，但她後來表示，這得要看他願意出多少錢。最終，她用一個杯子的尿液換到100美元。

Maddie表示，她後來詢問對方的職業，得知他是一名醫生，雖然男客人還想讓她看著他喝掉，但最後Maddie把頭轉向別處，「我不想看到他喝。」主持人開玩笑稱，因為Maddie製作咖啡的時候是裸體的，所以才會是100美元的高價。而Maddie也認為，各方在這裡都有利可圖，因為即使生意冷清，光是拿小費，員工也能賺到2000到3000美元（約新台幣5.5萬到8.3萬元）的收入。

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