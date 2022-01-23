25歲非裔男遭誤認成「49歲白人嫌犯」　無辜關6天　他氣炸求償千萬

▲25歲布朗無辜被關了6天，然而真正犯案的布朗早就被加州警方逮捕。（圖／拉斯維加斯大都會警察局）



記者王佩翊／綜合報導

美國一名25歲非裔男子因為被警方誤認為另一名嫌犯，無辜被關押了6天，然而荒唐的是，真正應該被關的嫌犯是白人，只要查看照片輕易就可以發現不是同個人。被害的非裔男子如今決定向當局求償至少55萬美元（約新台幣1523萬元），而他同時也痛批當初不論他怎麼解釋，都沒人理他。

根據《每日郵報》報導，美國內華達州這名25歲的非裔男子布朗（Shane Lee Brown）2020年1月突然遭到警方逮捕。當時警方根據他身上的社會保險卡的姓名查詢案底，但卻沒有輸入中間名，導致資料跑出另一個同名同姓的男子。該名男子因違法持有槍枝，遭到通緝。

布朗莫名被逮後，連忙向警方與矯正署職員強調自己的清白，並質疑對方是否搞錯名字，但相關人員卻都不願意聽他的話，就這樣把他關了整整6天。而在2020年1月8日遭逮的布朗，直到警方同年1月14日發現搞錯人，才將他釋放。

事實上，內華達州警要找的這名「布朗」是一名49歲的白人（Shane Neal Brown），不但中間名與布朗不同，人種也不同，年齡甚至整整比布朗本人還要大2輪。無辜的布朗認為，只要警察在工作認真一點，去查看資料上的照片或是驗指紋，輕易地就能發現抓錯人了。然而最荒謬的是，真正犯罪的白人布朗其實早就被關進加州的監獄。

如今布朗決定控告內華達警方的失誤，他起訴拉斯維加斯大都會警察局，根據聯邦法律求償50萬美元（約新台幣1385萬元），並根據州法律求償5萬美元（約新台幣1385萬元），共計55萬美元（約新台幣1523萬元）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》