奧客脫罩又脫褲！露下體「調戲空服員」秒遭逮　最高可判20年

▲嫌犯不但拒戴口罩，還攻擊乘客並戲弄空服員。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



記者王佩翊／編譯

愛爾蘭一名男子7日搭乘達美航空的班機從都柏林飛往紐約，沒想到在機上卻不肯遵守防疫規定，拒絕佩戴口罩，甚至在經空服員勸阻後，還當場把褲子和內褲脫下，將自己的下體轉向空服員，戲弄對方，並攻擊同班機的乘客。如今這名男子被控故意攻擊與恐嚇罪，一旦被定罪，最高可能被判20年有期徒刑。

根據《衛報》報導，現年29歲的嫌犯夏恩（Shane McInerney）7日搭乘達美航空的飛機從愛爾蘭首都都柏林飛往美國紐約。據悉，他前往美國是為了到佛羅里達州的一家足球學院任職。然而在飛機上他卻拒絕佩戴口罩，當空服員上前勸阻時，他還不斷大吵大鬧，企圖製造騷亂。

夏恩甚至還拿起一個酒瓶，並砸中一名乘客的頭部，隨後他更直接脫下褲子與內褲，將自己的下體露出，朝著空服員與在場的其他乘客。嫌犯下機後隨即遭到逮捕，而他最後以2萬美金（約新台幣55.4萬元）交保，下週將在紐約出庭接受審判。

▲自美國當局祭出登機口罩令後，許多空服員都因此遭到奧客攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）



據了解，他被依故意攻擊與恐嚇嫌疑起訴，然而法庭發言人表示，一旦罪名成立，夏恩最高恐被判20年有期徒刑。美國聯邦航空管理局2021年1月正式宣布，強力要求所有搭機乘客佩戴口罩，並採取零容忍政策。然而與此同時，卻有許多第一線的空服人員因為要求乘客佩戴口罩，遭到言語或是肢體暴力。

另一方面，美國航空20日才有一架從邁阿密飛往倫敦的航班，因為出現乘客拒絕佩戴口罩、違反防疫政策的情形，因此直接掉頭。

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