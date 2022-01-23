　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧客脫罩又脫褲！露下體「調戲空服員」秒遭逮　最高可判20年

▲▼飛機,機艙,座位,經濟艙,商務艙,頭等艙。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲嫌犯不但拒戴口罩，還攻擊乘客並戲弄空服員。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者王佩翊／編譯

愛爾蘭一名男子7日搭乘達美航空的班機從都柏林飛往紐約，沒想到在機上卻不肯遵守防疫規定，拒絕佩戴口罩，甚至在經空服員勸阻後，還當場把褲子和內褲脫下，將自己的下體轉向空服員，戲弄對方，並攻擊同班機的乘客。如今這名男子被控故意攻擊與恐嚇罪，一旦被定罪，最高可能被判20年有期徒刑。

根據《衛報》報導，現年29歲的嫌犯夏恩（Shane McInerney）7日搭乘達美航空的飛機從愛爾蘭首都都柏林飛往美國紐約。據悉，他前往美國是為了到佛羅里達州的一家足球學院任職。然而在飛機上他卻拒絕佩戴口罩，當空服員上前勸阻時，他還不斷大吵大鬧，企圖製造騷亂。

夏恩甚至還拿起一個酒瓶，並砸中一名乘客的頭部，隨後他更直接脫下褲子與內褲，將自己的下體露出，朝著空服員與在場的其他乘客。嫌犯下機後隨即遭到逮捕，而他最後以2萬美金（約新台幣55.4萬元）交保，下週將在紐約出庭接受審判。

▲▼飛機,航空業。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲自美國當局祭出登機口罩令後，許多空服員都因此遭到奧客攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，他被依故意攻擊與恐嚇嫌疑起訴，然而法庭發言人表示，一旦罪名成立，夏恩最高恐被判20年有期徒刑。美國聯邦航空管理局2021年1月正式宣布，強力要求所有搭機乘客佩戴口罩，並採取零容忍政策。然而與此同時，卻有許多第一線的空服人員因為要求乘客佩戴口罩，遭到言語或是肢體暴力。

另一方面，美國航空20日才有一架從邁阿密飛往倫敦的航班，因為出現乘客拒絕佩戴口罩、違反防疫政策的情形，因此直接掉頭。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝　足跡重疊快去篩
鴻海今尾牙！豪華大獎曝　沒中也有16888元紅包
快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」
新住民感染源找到了！與染疫個案接觸「有顧忌想隱瞞」
工程師網戀「連面都沒見」遭騙300萬　正妹真面目曝光
陳時中「不禁返鄉」　本土狂燒提醒2件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

對戰塔利班壓力太大！他成變態殺人魔肢解農民　割舌挖心吃下肚

滅頂畫面曝！人妻寒冬「跳結冰河洗禮」遭暗流捲走　2孩崩潰尖叫

人妻撞見老公偷滑「翹臀妹子抖動」色情片　她PO網公審反被罵爆

她捐腎臟給男友…結果就被劈腿狠甩！　渣男回嗆：妳只是裝大方

奧客脫罩又脫褲！露下體「調戲空服員」秒遭逮　最高可判20年

英飯店掃地機器人「逃家不歸」結局曝光　網湧入聲援：請放它自由

1月3度住院！大馬96歲前首相病情趨穩　知情人士曝：已可開口說話

紐時：2008奧運到今年冬奧　中國不屑再討好國際

花55元爽中8390萬！女打開垃圾信箱見1封信　嗨翻喊「退休囉」

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

停路邊被違停車前後緊貼包夾　叭5分鐘...拖車一來主人秒現身

「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

對戰塔利班壓力太大！他成變態殺人魔肢解農民　割舌挖心吃下肚

滅頂畫面曝！人妻寒冬「跳結冰河洗禮」遭暗流捲走　2孩崩潰尖叫

人妻撞見老公偷滑「翹臀妹子抖動」色情片　她PO網公審反被罵爆

她捐腎臟給男友…結果就被劈腿狠甩！　渣男回嗆：妳只是裝大方

奧客脫罩又脫褲！露下體「調戲空服員」秒遭逮　最高可判20年

英飯店掃地機器人「逃家不歸」結局曝光　網湧入聲援：請放它自由

1月3度住院！大馬96歲前首相病情趨穩　知情人士曝：已可開口說話

紐時：2008奧運到今年冬奧　中國不屑再討好國際

花55元爽中8390萬！女打開垃圾信箱見1封信　嗨翻喊「退休囉」

「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

春節期間落實「零剩食」　台東環保局籲鄉親守護地球

5大減肥誤區：愛沾醬、水果當晚餐　小心越減越肥

又被說像宋智雅！　斯亞「從小一直被說像誰」：希望得到基本尊重

喬科維奇打算參加2023澳網　主席談球王遭遣返：溝通不良

高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

砂川理查確診軟銀累計12人　巨人小林誠司也染疫

提前退租扣押金不爽！正妹網紅大破壞「滿地不明紅液」：起訴我吧

快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

Omicron亞變種「BA.2」蔓延40國　全球破萬例

輝瑞研發新疫苗　1年打1針可抵禦所有變種

泳裝長腿女跳冰河！瞬間「恐怖滅頂」喪命

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

Omicron潛伏期僅3天　沒打疫苗重症率高

美網紅命案破了！未婚夫自殺前坦承殺害

2男扶屍進郵局詐領養老金　丟包就跑

Omicron症狀輕？日本重症者「狂飆8倍」

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

美前國安顧問：習近平考慮「冬奧後侵台」

衛報：台灣確診暴增對農曆春節造成威脅

中國密切關注俄烏衝突！下步恐「入侵台灣」

更多熱門

相關新聞

到哪才能打第1、2劑疫苗？莊人祥1張圖馬上查

到哪才能打第1、2劑疫苗？莊人祥1張圖馬上查

不少民眾緊張到底要到哪才能打到第1、2劑疫苗？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23日）表示，只要看一張圖就可以清楚知道，哪裡有隨到髓打站。

沒升三級飯店不退費　陳時中1原因喊不介入

沒升三級飯店不退費　陳時中1原因喊不介入

紐時：2008奧運到冬奧　中國不屑再討好國際

紐時：2008奧運到冬奧　中國不屑再討好國際

確診分佈圖「全同級距」　莊人祥回應了

確診分佈圖「全同級距」　莊人祥回應了

高雄港15人確診！陳時中：大部分工作中感染

高雄港15人確診！陳時中：大部分工作中感染

關鍵字：

新冠肺炎北美要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

快訊／高雄足跡曝！好市多多次入列、漢神巨蛋、IKEA

Omicron亞變種「BA.2」蔓延40國　全球破萬例

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面