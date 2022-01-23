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花55元爽中8390萬！女打開垃圾信箱見1封信　嗨翻喊「退休囉」

▲▼美國55歲女子絲皮爾斯中了300萬美元。（圖／翻攝自密西根樂透官網）

▲絲皮爾斯發現樂透頭獎金額越來越高，決定下注，沒想到獲得大筆意外之財。（圖／翻攝自密西根樂透官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國55歲女子絲皮爾斯（Laura Spears）去年12月31日登上密西根州樂透網站，花費2美元（約新台幣55元）下注。沒想到幸運之神就此降臨，就在她打開垃圾信箱查看其他郵件時，突然發現來自樂透網站的中獎通知，而且一中就是300萬美元（約新台幣8390萬元）。她事後表示，會與家人共同分享這筆意外之財，並提前退休。

wxyz報導，絲皮爾斯去年滑臉書時，發現「超級百萬」（Mega Millions）樂透頭獎金額越來越高，決定登入密西根州樂透網站，購買一張樂透彩券，花了2美元（約新台幣55元）。

沒想到幾天過後，她在開啟電子信箱垃圾郵件尋找另一封信時，發現一封來自樂透公司通知中獎的信，5個號碼02、05、30、46、61全中，加上Megaplier加倍玩法，讓她的頭獎獎金直接從100萬美元變成300萬美元。

「這簡直不敢相信那封信上寫的內容」，絲皮爾斯立刻登入樂透網站進行確認，「我真的中了300萬美元，這對我來說真的太震驚了！」她事後透露，接下來會與家人分享這筆獎金，並提前退休。

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